La obra para canalizar La Ballena cuesta un 30% más de lo previsto en el concurso desierto

El presupuesto previsto por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la canalización del barranco de La Ballena está un 30% por debajo del precio de mercado, según datos de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas. La obra, con un coste de licitación de 452.230 euros, es una de las dos que quedaron desiertas en la mesa de contratación celebrada el pasado 16 de septiembre -la otra corresponde a la senda peatonal entre El Lasso y Pedro Hidalgo-, al no presentarse ninguna empresa en ambos casos.

La presidenta de la patronal de los constructores, Salud Gil, indicó este jueves que las empresas "no pueden cubrir ni los gastos ni el material" con este tipo de presupuestos de licitación muy por debajo del precio de mercado, "es algo inconcebible". Si en el caso de la obra del barranco de La Ballena el coste previsto que salió a licitación es un 30% inferior al que ellos calculan, en el caso de la senda peatonal entre los barrios capitalinos de El Lasso y Pedro Hidalgo la baja varía entre un 20 y 25%, principales motivos que Gil achacó para que ambos proyectos quedaran desiertos.

Gil apuntó también a los criterios fijados por el Consistorio de la capital en ambos concursos públicos. En el de Guanarteme, el precio suponía 80 puntos de 100 en el concurso y en el segundo, el de la senda peatonal, los 100 puntos de baremación, por lo que supondría una barrera para las empresas, según la representante del sector. "Con esos precios no cubres ni los precios de mano de obra ni los del hormigón o los de la zahorra y pones el precio como criterio al 100%. ¿Cómo no se te va a quedar desierta?", precisa.

La senda peatonal, un caso sangrante

El caso de la senda peatonal de El Lasso a Pedro Hidalgo es especialmente sangrante. Esta era la tercera vez que salía a licitación y la tercera que queda desierto. El proyecto, que formaba parte del paquete de medidas de los fondos europeos Edusi para transformar el Cono Sur de la ciudad, salió a concurso en julio de 2022, en febrero de 2023 y, por tercera y última vez, el pasado mes de agosto. En las tres ocasiones el presupuesto de licitación fue el mismo: 922.480 euros.

Entre tanto, la ciudad perdió la financiación proveniente de la Unión Europea y tuvo que introducir este proyecto en el Plan de Cooperación del Cabildo. De hecho, otras partidas del Edusi para el Cono Sur como la creación del edificio Cachalote en San Cristóbal o el dragado de las piscinas de La Laja también quedaron desiertas entre 2022 y 2023. Esta última obra ha quedado desierta también hasta en tres ocasiones, la última en octubre de 2024.

Vista del barranco de La Ballena al aire libre donde se hará la canalización. / José Carlos Guerra

Plan de Cooperación del Cabildo

La canalización del barrando de La Ballena también está incluida en el Plan de Cooperación del Cabildo con los ayuntamientos. Precisamente, el presidente de la corporación insular, Antonio Morales, solicitó este miércoles a los 21 alcaldes de la Isla acelerar las licitaciones de este y otros programas de financiación dado el bajo nivel de ejecución en la partida de inversiones reales en lo que va de año -apenas un 21%-.

De hecho, Salud Gil añadió que esta situación, con continuos concursos que quedan desiertos, no es algo exclusivo del Ayuntamiento de la capital, si no que se trata de algo generalizado en todas las administraciones públicas. "Los proyectos pasan dos años en un cajón y cuando van a licitar no actualizan los precios", precisó, "encima tardan luego hasta un año en pagar las facturas".

En este sentido, Gil rechazó el argumento dado por el Consistorio la semana pasada, quienes afirmaron que existe una alta carga de trabajo en el sector privado, algo que limita la disponibilidad de las empresas. Vinculó así la situación que vive la administración a no actualizar los precios y no ajustarlos a la inflación, además de hacer una crítica a la burocracia de la vigente Ley de Contratación.