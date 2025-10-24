La rehabilitación de Sanz Orrio, más cerca: el Ayuntamiento licita por 1,5 millones de euros el arreglo de estas viviendas de La Isleta

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, ha publicado este viernes la licitación de la rehabilitación de las viviendas del grupo Fermín Sanz Orrio, compuesto por cinco bloques de viviendas, por un importe de 1.483.488,64 euros.

Esta actuación, financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Next Generation EU- de la Unión Europea, permitirá mejorar las condiciones de vida de 168 familias del barrio de La Isleta, dando respuesta a una antigua demanda.

Modernización y mejora

La actuación, que se licita a través de cinco lotes -uno por cada bloque de viviendas-, tiene como objetivo modernizar y mejorar el confort de los edificios. Para ello, las obras contemplan la sustitución de los antiguos depósitos de agua de fibrocemento por nuevos depósitos de polipropileno, la reparación y pintura de las fachadas, la impermeabilización de las cubiertas y el refuerzo estructural de los pretiles.

Viviendas del grupo Fermin Sanz-Orrio / Andrés Cruz

Asimismo, se renovarán completamente las instalaciones de fontanería y saneamiento, sustituyendo bajantes y tuberías para adaptarlas a la normativa actual y asegurar un funcionamiento óptimo.

Paneles fotovoltaicos

Dentro de las actuaciones previstas, destaca la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta, que permitirá alcanzar un ahorro energético superior al 60% mediante el aprovechamiento de energías renovables.

La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de siete meses, abarca inmuebles situados en las calles Jerez (portales 1, 2, 3, 4, 5 y 6), Sol (del 1 al 10) y Gijón (1, 3, 5, 7 y 9).

Hasta el 13 de noviembre

Esta inversión forma parte de un convenio suscrito por la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, y se enmarca en la estrategia municipal de regeneración de entornos residenciales y modernización del parque público de viviendas, con el fin de adecuarlo a los estándares de sostenibilidad y eficiencia energética promovidos por la Unión Europea.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el día 13 de noviembre de 2025.