Un taxista afronta 16 años de cárcel por dos abusos sexuales

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzga el martes a un taxista acusado de cometer, presuntamente, dos delitos de abuso sexual en su vehículo, siendo una de las víctimas menor de edad.

El 1 de enero de 2020, a las 4:45 horas, el procesado J. A. C. recogió a una de las jóvenes al salir de la extinta terraza Tao donde celebraba una fiesta de Fin de Año. La joven se sentó en el asiento trasero y el acusado comenzó a decirle que la veía «pensativa» y que «se veía que había sufrido mucho en el pasado».

Desconcertada por el tono de la conversación, la joven veía cómo la miraba «constantemente» por el retrovisor y le seguía diciendo «que tenía mucha negatividad dentro» así como que sabía que «le habían pasado cosas que no se merecía».

La víctima relata que la situación le fue generando «un estado de ansiedad cada vez mayor», de lo que se dio cuenta el propio procesado.

El taxista, presuntamente, paró el coche en un parque, salió del vehículo y se sentó en la parte trasera diciéndole «que se tumbara para calmarse». La acusación del Ministerio Público señala que «movido por un ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, la manoseó, a lo que la joven le gritaba - hasta en dos ocasiones - que no lo hiciera».

El acusado la dejó ir y la víctima denunció los hechos ese mismo día.

Prometía una «limpieza»

Pero no fue el único caso. Dos días después, el mismo taxista repitió supuestamente la acción pero con una menor de edad. La víctima se había subido al asiento del copiloto y el hombre comenzó a decirle que «debía dejar la mala energía atrás, que le iba a hacer una limpieza» y que «debía llenarse de energía positiva».

Según recoge el escrito, «tocándole con ánimo lascivo el muslo mientras conducía y tratando de cogerle la mano», a lo que la menor «se apartó en lo posible para impedirlo». En este caso, la víctima también denunció en el mismo día.

Por cada uno de los delitos, la Fiscalía solicita ocho años de prisión y la prohibición de acercarse a ellas a una distancia inferior a 500 metros, como también a comunicarse por cualquier medio durante 18 años. El Ministerio Público pide también una indemnización de 45.000 euros para cada una.