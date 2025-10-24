El Victoria reconoce a sus miembros de toda la vida

El Real Club Victoria ha rendido homenaje a sus socios más fieles. El jieves entregaron las insignias de plata y oro para los usuarios que llevan 25 y 50 años en la entidad. En total, han sido 42 personas las agraciadas de este reconocimiento.

Este homenaje se enmarca en el 115 aniversario de la entidad isletera, así como el 30 aniversario de la Escuela de Vela y la Agrupación Folclórica Cafetín, que se convirtió después en la Agrupación Folclórica del Real Club Victoria. Esta efeméride la han celebrado con un amplio programa de actividades desde principios de este mes y que continuará hasta mediados de noviembre.

Los eventos continúan hoy con el Certamen Regional de Tunas en el Paseo de Las Canteras, que continúa mañana. El martes 28 será la conferencia de Miguel Rodríguez Pérez titulada Las tres reinas y el viernes habrá verbena de los finaos con castañas y anís.

El presidente del Club, Juan José Ortega Machín, destacó que este aniversario es una oportunidad para disfrutar en familia de unos actos diseñados para que todos encuentren el espacio que les anima a reunirse a la sede social «con ilusión». Además, para la entidad —que surgió como un punto de encuentro para amantes del fútbol— cumplir 115 años significa consolidar objetivos, sin olvidar las metas futuras. En esos proyectos venideros, los socios que llevan décadas participando en la vida diaria del club también juegan un papel esencial. Y es que el trabajo de los miembros más longevos ha hecho que la entidad se convierta en una parte fundamental del tejido social de la capital grancanaria.

Las insignias de oro fueron entregadas a José Ruano, Murli Kessomal, Carmelo Domínguez, Juan Rosales, Pedro Betancor y Juan Jesús Santana.

Por otra parte, las insignias de plata fueron dirigidas a Alfonso Pozuelo, Miguel Armas, Sergio Guedes, Onofre Pulido, Jerónimo Hernández, Domingo Mendoza, Juan Carreño, Antonio González, Manuel Mendoza, Antolín Mejías, Agustín Sánchez, Gaspar Ortega, María Leticia López, Germán Castellano, Yaiza Alejandro, Carlos Hernández, Tomás Arocha, Marco Diepa, Luis Saavedra, Nuria Pulido, Juan Afonso, Carlos Marrero, José Moreno, Juan Reyes, Miguel Martel, Manuel Navarro, José Pérez, María Rosa González, Sebastián Rodríguez, José Suárez, África Vaz, Ángel Duran, Roberto Quintana, Gustavo Aguiar, Domingo Hernández e Idaira Perdomo.