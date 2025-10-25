Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Por una ciudad que nos merecemos": vecinos y trabajadores municipales se manifiestan en Las Canteras

Se quejan de la "grave situación de abandono" de la capital

Manifestación de los trabajadores municipales en Las Canteras.

Manifestación de los trabajadores municipales en Las Canteras. / LP/DLP

Gretel Morales Lavandero

Las Palmas de Gran Canaria

Asociaciones vecinales de la capital grancanaria junto con representantes de trabajadores municipales —incluyendo socorristas, miembros de la Policía Local y personal del Servicio de Limpieza— se han congregado en el entorno del Auditorio Alfredo Kraus para dar comienzo a una manifestación que pretende denunciar lo que los convocantes califican como una "grave situación de abandono" de la ciudad.

La convocatoria se realiza a raíz de la presentación hace unas semanas del manifiesto firmado por los colectivos vecinales, en el que se advertía de problemas estructurales que, según los defensores, han sido desatendidos por el Ayuntamiento capitalino.

Los colectivos han denunciado que existen contratos vinculados a servicios municipales caducados o sin renovar, lo que afecta a limpieza, mantenimiento de zonas verdes y recogida de residuos. Así como la carencia de plantilla suficiente en la Policía Local para garantizar la seguridad en varios barrios.

Habrá ampliación.

