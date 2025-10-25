Josué Íñiguez: «Vamos a cumplir el mandato con más policías que cuando empezamos»

Hace dos semanas se declaró el fin del conflicto laboral abierto por la Policía Local hace un año. ¿En qué se traduce esto para la ciudadanía?

Hemos cerrado un nuevo sistema horario que permite básicamente adaptar mejor el trabajo que hace la policía a las necesidades reales de la ciudad. Disponer de más agentes en las horas punta en el tema de tráfico y también cierta flexibilidad para responder a cuestiones de seguridad ciudadana que están coordinadas con Policía Nacional; al mismo tiempo, permite a los agentes disponer de mejor disponibilidad y desconexión. Ellos trabajan de manera intensa durante tres semanas, ese exceso de jornada que realizan se compensa con una semana libre, que para una profesión como la de policía local y sobre todo en determinadas unidades necesitan para su bienestar emocional cierta desconexión.

Las últimas oposiciones se alargaron más de tres años. ¿Están preparando ya la siguiente?

Este mismo año hemos incorporado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el convenio marco que establece el Gobierno de Canarias e iremos a una convocatoria única. La idea es incorporar a 57 agentes, de manera que acortaremos los plazos y estaremos en disposición de haber metido más de un centenar de policías en este mandato.

Teniendo en cuenta lo que han tardado algunas convocatorias, los años en el pasado en el que no se hicieron y las jubilaciones y bajas que se siguen produciendo, lo cierto es que el número de efectivos está mermado.

Vamos a cumplir el mandato con más policías de los que recibimos, porque vamos a incorporar más de 110. Esperamos que el Gobierno de Canarias tramite la pasarela para los agentes de movilidad e incorporaremos 31 agentes más, pero lo relevante es que en la ciudad hay más policías y menos delitos. Esta es la foto que hay a día de hoy y la que esperamos mantener al final del mandato. Hemos modernizado la Policía Local, avanzar en ese proceso de modernización que se ejemplifica en dos unidades, que son UPAL y UMEC para trabajar no solo el delito en general, sino dedicarnos a la gente que lo pasa peor, a colectivos más desfavorecidos, como mujeres maltratadas, personas mayores, menores o personas sin hogar y luego ahondar en la sensación de seguridad. Aunque haya gente muy interesada en dibujar una ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para mal con el interés de obtener beneficio político de ello, la realidad es que hoy se cometen menos delitos y tenemos una unidad policial dedicada solo a cultivar la cultura del diálogo en los barrios y a intentar acercar esta policía del siglo XXI, que es la UMEC, que se va a ver incrementada en sus efectivos ahora con la incorporación definitiva de estos 45 nuevos policías locales y que ya está en obras la nueva sede que se ubicará estratégicamente en Tamaracite, que es la zona de expansión de la ciudad y donde creemos que también tenemos que estar presentes en esa labor de cercanía.

Josué Íñiguez en el Cemelpa. / ANDRES CRUZ

A principios del mandato se hablaba de una comisaría por distrito. Pero, aparte de las obras que han comenzado en Tamaraceite, poco más se ha visto.

El siguiente paso, y se está trabajando para ello, será tener una comisaría en el edificio de La Madrileña en Triana. Tiene la complejidad que es un BIC, que para hacerle espacio habría que llegar a un acuerdo con los propietarios del solar de al lado o modificar el el anteproyecto que tenemos. Estamos trabajando en eso y también en un espacio en la zona del distrito Cono Sur que de momento no vamos a desvelar. Al acabar el mandato de manera segura estaremos presentes en al menos tres distritos de la ciudad.

¿Que hay de las reivindicaciones de material que siguen pendientes por parte de los agentes?

La Policía Local se modernizó en esencia en el mandato pasado. Todos los vehículos son nuevos, el uniforme es nuevo, compramos sistemas de defensa, drones. Vamos a continuar en ese proceso de modernización. El desarrollo de la videovigilancia es público, nosotros tenemos una estrategia de videovigilancia que hemos ido implementando con la Policía Nacional con éxito. Es algo que se ha traducido en operaciones como la de Arenales y Molino de Viento, operaciones que en parte tienen sus frutos por esa estrategia de videovigilancia. Hemos solicitado incrementar esos espacios. Además, hemos incorporado drones y digitalizado todo lo que podemos. En carnavales es mucho más efectivo. En breve tendremos a pleno rendimiento el mayor centro de entrenamiento policial de este lado del Atlántico. Va a permitir que nuestros policías y cualquiera de Canarias estén preparados para intervenir en la peor de las circunstancias.

¿En qué zonas se pondrán cámaras de videovigilancia y por qué?

Desde el Cemelpa se monitoriza y geolocaliza todos los incidentes que tienen lugar en la ciudad. En función de eso y de los informes policiales detectamos qué zonas pueden ser más sensibles a la actividad delictiva. ¿Qué es lo que nos sucede? Que la capital es junto con Zaragoza la ciudad en la que menos delitos se cometen. Poner una cámara que grave en la calle es una intromisión en la intimidad de cualquier ciudadano. Por lo tanto, la vulneración de un derecho. Hay una comisión de videovigilancia en la que se mide esa intromisión. ¿Dónde vamos a actuar? En la zona del Puerto y Guanarteme. Ya tenemos en Santa Catalina y ese entorno. Lo mismo en Triana y Vegueta. Ya hoy la calle Mayor de Triana se graba con absoluta resolución. Vamos a incrementar por el tránsito de personas esos puntos de vigilancia. Así como en Arenales, queremos complementar lo que ya hay, de acuerdo a los informes policiales. También en la zona del Guiniguada porque sí que puede estar cometiéndose un delito medioambiental.

Hace dos años hablaba de colocar cámaras en Farray para “devolver la armonía a la plaza” y todavía siguen sin estar listas.

Están en ello todavía. Ese retraso se ha debido a que no teníamos punto de instalación. Una comunidad de propietarios que tenía que dar el permiso y se fue alargando la complejidad de la burocracia, digamos, pero esa es una de las cámaras que están solicitadas a día de hoy.

Han solucionado el conflicto con la Policía Local, pero queda abierto el de bomberos. ¿Cómo están en ese caso las negociaciones?

Ayer [el jueves] hubo una reunión y las negociaciones van bien. El servicio de bomberos ha tenido el mayor proceso de modernización de su historia. Hemos cambiado todos los equipamientos de trabajo, equipos de respiración, drones, material de rescate. Vienen en camino los vehículos nuevos. Hemos ejecutado la primera obra del parque de Miller porque se caía, no se había invertido allí desde el año 74 que se construyó. Se reforzó la estructura y ahora vamos a hacer un remozado integral del parque. Los dormitorios comunales han pasado a ser individuales. Se han incorporado bomberos por primera vez en más de 15 años, 31 agentes. Pero entendemos que hay fricciones. En la mesa de negociación hay una propuesta de acuerdo. Hoy un bombero trabaja un día y libra tres y a sus vacaciones se le incorporan 12 días de compensación. Eso hace que el servicio sea muy complejo de organizar, que realmente es por dónde ha derivado esta conflictividad. Ellos han hecho una propuesta y nos ha parecido razonable y avanzaremos en esa senda. Se pasará de trabajar un día y tres libres a un día de trabajo y libre cuatro y absorber de esa manera parte de los permisos.

¿Qué ocurre con la bolsa de interinos que todavía no se ha activado?

Con la incorporación de 31 bomberos nos quedamos muy cerca del 90% de cubrir la RPT y para poder incorporar interinos tiene que efectuarse una vacancia. Esto fue al principio y ha habido jubilaciones. Ahora la intención del ayuntamiento es activar ese mecanismo. Hay que recordar que se incorporó a pesar de los sindicatos, que demandaron ante el juzgado la lista de reserva. Bueno, primero hay que tener las vacantes y luego llevar a cabo la formación, que no es sencilla ni fácil y se tiene que formar a un grupo mínimo.

Nombraba que en Arenales han puesto cámaras. Pero este sigue siendo un punto caliente de esta ciudad.

La Policía Nacional el mes pasado dio allí el mayor golpe contra el narcotráfico en la historia de Canarias. Se está haciendo un trabajo policial conjunto. Insisto en que la ciudad disfruta de unos datos excepcionalmente bajos sobre algo que ya era bajo. Esto no quiere decir que haya una ausencia de delitos. Arenales tiene muy imbricada una situación de marginalidad. Esto no nos desalienta a seguir trabajando.

Insiste en la seguridad que se vive en la ciudad, pero en la calle la sensación es de mayor inseguridad.

Por eso estamos desarrollando la otra pata de la policía local con la UMEC. La idea es trasladar la cultura del diálogo y de la seguridad a las calles, de que ese trabajo que hacemos sea percibido por la gente. Vivimos en un mundo en el que lo sensacionalista está premiado. Por eso estamos ahí para dar cercanía, que la gente comprenda que los policías locales están ahí para ayudarles. Vamos a ampliar los patrullajes a pie que ya se están iniciando en zonas como Triana, Mesa y López, van a expandirse a otras zonas de la ciudad, porque objetivamente ganamos músculo con la incorporación de 45 policías. En la persecución del delito estamos francamente bien. Se están desarrollando eventos como los carnavales con más de 80.000 personas sin incidentes. Cuando vino el jurado internacional para el Mundial de la FIFA uno de los de los aspectos que evaluaban era la seguridad. No solo hemos ganado respecto a otras ciudades, sino que ganamos ser fase final. Fuimos examinados y resulta que desde fuera hay quien ve la ciudad, por desgracia, con mejores ojos que alguno que se sienta en el pleno.

Entonces, ¿no han aumentado los hurtos?

En el último trimestre, creo que no. Sé que el partido Popular y Vox, anunciaron una oleada de robos, que había que incrementar, que no había policías. Nosotros dijimos que el de la seguridad tiene que ser siempre un discurso medido, responsable y con perspectiva. Estamos en contacto permanente con las asociaciones de empresarios, esta semana estaba aquí la de Triana, se detectan una serie de casos y como tenemos esa labor preventiva de información tenemos la capacidad reactiva. Esta mañana, la provincia de Las Palmas ha recibido el premio de Securitas Direct, como una de las provincias más seguras de España, en la que menos asaltos se suceden; es un premio que se ha entregado a la delegación del gobierno y nos invitaron porque es un trabajo compartido.

El concejal durante la entrevista. / ANDRES CRUZ

Otra pata que genera tiranteces la convivencia ciudadana en varios puntos. El último episodio, un 'after' en Grau Bassas. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está mediando?

Fíjate lo en serio que nos lo tomamos, que creamos una unidad de mediación y convivencia. Ahora estamos haciéndolo con un pequeño local que hace pequeñas cositas culturales, pero que generan cierta molestia algún fin de semana. Esta unidad especializada conoce el caso, está hablando con el titular de la actividad y con el vecino que está quejándose para intentar generar un proceso de empatía y ver que hay actividades que per se son ruidosas y que pueden generar molestia, pero que también tienen un montón de externalidades positivas y que el que realice la actividad sea consciente de que está molestando otras personas y que esas aguanten en pos de algo común. La unidad vino a poner de relevancia lo que puede ser común y a intentar generar procesos de diálogo. Cuando estamos hablando de la salida de un 'after', ahí aparte de una llamada de atención, se cubre con presencia policial. Tenemos la capacidad entre Policía Nacional y Local de repartirnos las zonas de ocio, de estar presentes y disminuir esas molestias que van y vienen en función de los locales que estén de moda. Pero esto es una batalla que es a más largo plazo. Tenemos casos de una carnicería con un vado que generaba atascos en un barrio y ahí se intervino de manera que él hablase con sus proveedores para cambiar los horarios de reparto y volvió la paz. Hay muchos otros casos en los que no conseguimos y que acaba en un proceso administrativo o una denuncia. Tener policías dedicados a eso, a que la gente se preocupe por el bien común. Tenemos una ciudad superviva y hay que poner el acento, como estamos haciendo en otros aspectos de la gestión municipal en lo que es común.

La sensación en la calle diría que es otra, que se tiende a una ciudad más apagada.

Tenemos al año 1.516 eventos en la vía pública. Es cierto que hay un modelo de ocio que responde a una sociología. Cada vez hay menos jóvenes, esta generación. El Ayuntamiento programó hace una semana el Sonora, que es el mayor certamen de bandas jóvenes de Canarias. Programamos por primera vez música urbana en la plaza Santa Ana, que estaba hasta la bandera con 5.000 pibes. El ocio se ha mudado más a la música en directo, a los festivales. Hay menos discotecas de las que había, pero eso no quiere decir que la ciudad esté muerta. Tenemos festivales de índole internacional como el Granca Live Fest, al que vienen miles de personas de fuera. Tenemos una agenda de propuestas parecida a ciudades que están en tamaño un escalón por encima de la nuestra. No me atrevo a decir que esta sea una ciudad muerta. Me atrevería a decir que si los espacios clásicos de discotecas y tal han ido desapareciendo.

El ocio también incluye las terrazas y está el caso de la restricción horaria en Joaquín Costa.

El caso de Joaquín Costa viene del mandato anterior. Yo participé en esas mesas de diálogo, la Policía Local pasó más de 600 veces por esa zona. Por desgracia, entre unos y otros no se supo a encontrar ese espacio de entendimiento y terminó en el juzgado porque la mesa del ocio no sustituye el derecho de las personas. Los vecinos tienen derecho a denunciar si cree oportuno que se esté vulnerando su derecho. Nosotros intentamos abrir ese proceso de diálogo entre los empresarios y los vecinos. En este caso hubo un incumplimiento de una sentencia judicial, porque desgraciadamente no es de esos casos que sí hemos conseguido parar el conflicto, que no son públicos. Por ejemplo, hace año y medio en la zona Puerto unos vecinos protestaban por una terraza y el acuerdo fue muy sencillo y mejoró la calidad de vida, los cumpleaños y grupos de más de cinco los ponen en el interior. Pero el diálogo no sustituye a las ordenanzas o al juez.

¿Se están haciendo cumplir las ordenanzas en Las Canteras con las terrazas en el paseo o fumar en la playa?

La Policía Local cumple la normativa y cuando no se incumple se impone. Con la incorporación de estos 45 nuevos policías hemos tenido desde agosto de manera permanente allí seis agentes, ahora ya se irán porque viene el frío y nos mudamos a las zonas comerciales. Hemos hecho ese refuerzo y se vigila de forma permanente. Además, hay un cambio de modelo en la gestión de la seguridad y hay una coordinación plena entre, Policía Nacional y Policía Local, pero también con la Guardia Civil y la Policía Autonómica.

Otro tema que preocupa son los vertidos de basura. ¿Qué se está haciendo?

La Policía Local utiliza agentes de paisano para hacer vigilancia en puntos donde se pueden cometer, incluso, delitos medioambientales. Pero creo que esto no debería ir por tener policías que deberían estar persiguiendo otro tipo de delitos y no persiguiendo a la gente porque no tira la basura donde toca. Lo sensato es que recuperemos el civismo. Hemos llegado a usar policías de paisano para multar a la gente que no recoge la caca de su perro. Es algo que no es razonable, es una cuestión de civismo, aun así lo iremos persiguiendo.