Josué Íñiguez: «El Pepe Dámaso será un centro dedicado a la investigación artística»

A vueltas con la ciudad viva o muerta. Lleva un año ya como concejal de Cultura y una demanda del sector es tener más espacios de creación.

Tenemos tanto el edificio Fyffes como el Cine Guanarteme, que están imbricados en el proceso de la capital cultural como centros de creación. Eso lo veremos dentro de la candidatura de la capitalidad para 2031. Pase lo que pase, estoy convencido que la ciudad tiene muchas posibilidades y aún así creo que es la excusa, no el objetivo. En cuanto a la iniciativa privada, una parte se ha mudado al espacio público. Mantener un local o insonorizar ahora es diferente. Cuando pensamos en los 80 o los 90, los códigos de edificaciones eran otros y tener un local no implicaba tener las condiciones actuales. Nos vamos adaptando a las situaciones; por ejemplo el Ayuntamiento está patrocinando el Mojo Music Fest, que es lo que ha quedado del local el Mojo. Ese tipo de iniciativas por donde pasaban artistas que luega despegaban, por allí pasó en su día C Tangana, han dejado de tener lugar en un local para hacer un festival.

El Mojo estaba en la plaza de la Música. ¿No están infrautilizados esos locales?

Están utilizados para otra cosa, pero entiendo esa reflexión, incluso puedo llegar a compartirla, Creemos que la plaza de la Música y su entorno, hablando de convivencia, no molesta a nadie o casi nadie. Es cierto que en ciertas épocas del año, esos locales tuvieron se va y ven, durante cierta época del año es bastante inhospita, porque aunque tenemos un clima estupendo, ahí están directamente al mar, sopla el viento.

Iniciaron hace más de un año los planes directores del Fyffes y el Cine Guanarteme. Pero no se ha sabido más desde entonces. ¿Para cuándo saldrán? ¿Se hará algo este mandato?

Será cuando toque. El plan director te marca ese trabajo previo. Eso hay que plasmarlo en una obra, o un anteproyecto y está en ese proceso. Hemos decidido sacar estas rehabilitaciones del marco de la disputa política para meterlos en el marco de capitalidad, porque es una cosa compartida por toda la corporación, no es algo del concejal ni del gobierno. Los planes directores es un primer paso de muchos que tienen que venir hasta tener una obra finalizada. Los detalles le corresponde al marco de la capitalidad establecer eso.

¿Hay otros espacios que tengan pensado recuperar o crear?

Tenemos un espacio funcionamiento ya, que es el Jesús Arencibia. Con la inauguración de la biblioteca esta semana en su formato expandido, planteamos darle una vuelta al concepto que tenemos en la cabeza de qué es una biblioteca como un espacio para prestar libros y leer. Buscamos una función transmisora de la cultura imbricada en el barrio. Ese centro está ya en funcionamiento con esa filosofía, que sean los vecinos quienes lo tomen como un espacio de creación cultural. ¿Qué hace el ayuntamiento? Apoyarlos con medios. Estamos llevando a artistas como Antonia San Juan o Sergio Besos, de La Revuelta, que por su tamaño su entorno natural sería la ciudad baja y no la alta. Pero apoyamos ese proceso de empoderamiento de la gente. Lo mismo sucede con el Pepe Dámaso; la semana que viene en el Consejo de Cultura aprobaremos de forma definitiva crear una base para el apoyo de la creación y la investigación artística que tendrá ese lugar como espacio central. Pondremos los medios económicos para que artistas presenten sus propuestas y un jurado las evalúe, nosotros financiaremos y pondremos ese espacio a disposición. La idea es que sea un espacio de investigación artística en la rama de las artes visuales. Esto es importante para la democratización de la cultura.

Pero el Fyffes y el Cine Guanarteme siguen en la ciudad baja.

Venimos de presentar el Don Juan Tenorio en Schamann. Ha salido del Teatro Pérez Galdós y lo mudamos, con el mismo montaje y la misma calidad. Schamann también es un centro de la ciudad. El cine de verano, lo llevamos a todos los distritos, a Zárate. Es una apuesta decidida para que los ciudadanos sean protagonistas de la cultura en la ciudad. Hoy decía que ya va tocando una ópera en Schamann. La idea es que los vecinos sean protagonistas, la cultura ayuda a reflexionar para los problemas que tenemos.

¿Habrá este año un programa especial por la candidatura?

Pasado el Carnaval arrancamos con Calles con arte. Fuimos a un barrio, a Alcaravaneras, metimos academias baile en la calle, pintores, la próxima semana anunciaremos el siguiente barrio. Tenemos que presentar un videobook dividido en tres partes, ahora lo que tenemos que hacer un esbozo, a diferencia de la candidatura este será un proceso muy tasado. Hay que pasar este primer corte.

Para terminar, hay un evento que ha desaparecido del calendario, el Womad.

El año pasado la programación ni siquiera estaba cerrada. Se planteó moverlo a 2026 y por parte de los productores ni siquiera han intentado estar en contacto conmigo. En cualquier caso, vamos a tener el año que viene el principal evento de World Music del mundo, Womex. Lo relevante es tener un espacio para ese género. Se desarrolla porque aquí hay mucho productor local y artista. Yo tenía una vinculación sentimental con ese festival, pero las posibilidades ya tenemos una alternativa.