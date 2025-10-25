Plaga de mosca blanca: Las Palmas de Gran Canaria hace frente a los insectos con podas y lavados de árboles

La mosca blanca, comúnmente conocida como pulgón, es una plaga extendida en los árboles de los distintos barrios de Las Palmas de Gran Canaria, con mayor o menor incidencia según las condiciones climáticas. Esta especie no causa enfermedades en las personas, pero sí puede debilitar el arbolado, estropear cosechas y causar molestias por la suciedad que genera. Para hacer frente a este insecto, el Ayuntamiento suma a sus labores habituales de mantenimiento y poda los lavados con jabón potásico, un tratamiento no agresivo para el arbolado urbano.

Se trata de "una medida de control que no acaba con la plaga" pero "disminuye su afección" porque no hay tratamientos 100% efectivos que no resulten dañinos para el resto del ecosistema. "Es una plaga muy ligada al clima. Las altas temperaturas hacen que su ciclo no pare, lo que dificulta su control", matizan desde el Consistorio, a lo que añaden: "El frío es el mejor asistente de control de la plaga porque para el ciclo biológico del insecto y entonces se reduce la población".

Actuaciones en los barrios

La primera actuación que se realiza de forma habitual consiste en podar los árboles, lo cual ayuda a mejorar la "convivencia con los edificios" al mismo tiempo que reduce la población de mosca blanca. Una vez finalizada esa labor, los equipos técnicos evalúan la necesidad o no de proceder a los lavados, que se están llevando a cabo "todas las semanas" en los distintos barrios de la ciudad, en función de la incidencia detectada.

Actuación de lavado con jabón potásico en Tamaraceite / LP/DLP

Existen muchos tipos distintos de pulgones que se diferencian, entre otras cuestiones, por el tipo de especies vegetales que atacan. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, este insecto está especialmente presente en los ficus y en las zonas donde hay mucho viento. Tamaraceite, Pedro Infinito, Siete Palmas o la Plaza de Las Ranas son algunas de las áreas donde se están realizando los lavados en horario nocturno para evitar molestias entre la vecindad.

Quejas vecinales en Ladera Alta

Vecinas y vecinos de Ladera Alta aseguran que la plaga que han detectado en los árboles de la calle Escritora Rosa Chacel ha obligado a que al menos 10 viviendas tengan que cerrar sus ventanas durante meses, a la espera de unas podas que se realizaron hace poco menos de dos semanas.

Desde el Ayuntamiento apuntan que la incidencia de Ladera Alta "no es particularmente mayor" que la de otras áreas del municipio, si bien una de las vecinas, Cristina Domínguez Rodríguez, declara que se sienten "muy desamparados" ante la "dejadez" que, considera, también se manifiesta en otros aspectos como la recogida de basuras o el transporte: "Somos los últimos en cualquier servicio público".

El Consistorio ya ha programado el lavado de los árboles en esta zona de la ciudad para mediados de noviembre, pero Domínguez teme que la plaga pase a otros árboles y aumente su alcance a más calles.