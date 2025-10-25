Un restaurante recomendado en la Guía Michelin con un menú completo por menos de 50 euros, en Las Palmas de Gran Canaria

La comida habla de las tradiciones a través del sabor, pero también es un arte que puede dar rienda suelta a la creatividad. El restaurante Nákar, en Las Palmas de Gran Canaria, aúna estas dos vertientes con algunos toques de la gastronomía vasco-navarra adaptada al entorno isleño, priorizando siempre los productos locales. Con un concepto minimalista y moderno, este local recomendado en la Guía Michelin ofrece una fusión entre mar y montaña por un precio que oscila entre los 50 euros, incluyendo postre y vino.

Desde la silla, a la espera de que lleguen los platos, los comensales pueden ver todo el proceso de elaboración. El chef y propietario del establecimiento, Xabier Blanco, cuenta que esta es una forma de que el ambiente respire y se mantenga mejor el orden, además del valor añadido que brinda a la clientela.

Formación gastronómica

Xabier pertenece a la primera promoción que estudió el Grado en Gastronomía y Artes Culinarias del Basque Culinary Center (BCC). A lo largo de los cuatro años de carrera realizó prácticas en restaurantes de prestigio y un intercambio en México, donde pudo aprender de una cultura y una gastronomía que considera de las más ricas del mundo. "Fue de las mejores experiencias que he tenido, yo me hubiera quedado más tiempo", matiza.

Tras completar su formación y recién salido de la carrera, trabajó durante cinco años como jefe de cocina en el restaurante Summun del Hotel Reina Isabel, en Gran Canaria, donde consiguió una recomendación en la Guía Michelin 2020. Además, forma parte de la lista de los 100 jóvenes Talentos de la Gastronomía 2022 del BCC.

La importancia del trabajo en equipo

Nákar cumplió cuatro años el pasado septiembre, dos de los cuales ha entrado en la lista de recomendaciones de la Guía Michelin. Concretamente, en 2024 y 2025. Pero Xabier, consciente de la importancia del trabajo en equipo, insiste en que la clave para que sus comidas mantengan un nivel alto es tener a su lado a personas preparadas y creativas.

Por ello, destaca especialmente la labor que realiza Alberto Martín, su jefe de cocina llegado desde Madrid, donde previamente trabajaba en un restaurante dos estrellas Michelin con el reputado chef Diego Guerrero. Un profesional como Alberto ha sido una pieza fundamental que ha aportado "mogollón de ideas" en la creación de platos nuevos, permitiendo también que Xabier delegue tareas mientras se encarga de otro negocio que emprendió recientemente en el sur de la Isla.

Tradición e innovación

La diversificación es una constante muy necesaria en el sector de la restauración y la gastronomía. Xabier lo tiene claro, y por eso no descarta la idea de abrir un restaurante mexicano en el futuro, además de otros posibles proyectos que lo mantengan activo y con la mente centrada en seguir innovando.

Por eso mismo, Nákar está en vías de introducir platos nuevos a la selección actual para ampliar y renovar su oferta. Una de las especialidades destacables es el escabeche emulsionado con aceite de chalotas, zanahoria y naranja acompañado de cogollos marcados a la brasa. En palabras del chef, se trata de un "juego" entre la acidez del escabeche y el toque que da la brasa.

Mar y montaña se abrazan en otro de sus platos con un contramuslo de pollo relleno de chocos. Este curioso matrimonio viene bañado por una salsa de tinta de choco, una de las más tradicionales de la gastronomía vasca.

Platos vegetarianos

De su carta también se debe mencionar un preparado completamente vegano a base de coliflor marcada suavemente a la plancha. Sacando sabores y texturas diferentes a este vegetal, una crema de coliflor tostada durante horas sirve de acompañamiento junto con unas finas rodajas de apio encurtido.

Su oferta vegetariana está en vías de crecer para el menú navideño. Este incluirá un plato de puerro a la brasa con queso rallado y romesco, una salsa catalana que tradicionalmente se come con calçots, un tipo de cebollas tiernas. Pero no se puede pasar por el Nákar sin nombrar la carne de cabra, un producto con el que suelen trabajar a partir de piezas enteras.

La cocina como parte de la vida

La afición por la cocina es algo que a Xabier, originario de Pamplona, le viene desde que era pequeño. De hecho, la tiene tan integrada en su vida que no es capaz de definir en qué momento comenzó a interesarse por los fogones.

Considera que haber formado parte de la primera promoción del BCC supone una ventaja considerable en cuanto a la visibilidad que ha obtenido desde entonces. Es más, apunta que dentro de su clase hay una amplia mayoría bien posicionada: "Casi todo el mundo ha hecho sus proyectos". Sin embargo, también opina que el paso del tiempo ha permitido afianzar mucho más el grado y perfeccionar los contenidos.

Admite que su punto fuerte son los salados, por lo que la carta de postres de Nákar ha experimentado pocos cambios. Entre su oferta destaca la tarta de queso idiazábal, una variedad que se elabora en el País Vasco y Navarra con leche cruda de oveja de las razas latxa y carranzana. A las tradicionales torrijas que ya venía sirviendo, el equipo de cocina ha sumado recientemente un polvito uruguayo. Y, de cara a un futuro próximo, Xabier tiene intención de explorar un poco más el paladar dulce.