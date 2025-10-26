Ni Madrid ni Barcelona: el mejor buffet japonés está en Las Palmas y cuesta menos de 20 euros

Comer calidad y a buenos precios son dos de los requisitos que buscan los clientes para dar el visto bueno a un buen restaurante. Además, la comida japonesa se ha convertido en una cocina imprescindible en todas las ciudades.

En pleno centro de la ciudad se encuentra Daiwa Luxury Buffet, un espacio que lleva revolucionando el concento del buffet libre desde su apertura en 2020 en las Islas Canarias se ha caracterizado como un referente gastronómico, caracterizado por su fusión entre cocina japonesa, ingredientes de calidad y precios inmejorables.

Un viaje a Japón sin salir de Las Palmas

El menú ofrece más de 120 elaboraciones diferentes, desde clásicos como tempura, yakisoba o sopa miso, hasta creaciones exclusivas con láminas de oro comestible. Algunas de las opciones más populares son el Sake Aburi Oro, el Gambón Oro y el Maguro Oro, todos ellos disponibles cada día con un suplemento de un euro.

Sin embargo, quienes prefieran mantenerse dentro del presupuesto y optar por la comida japonesa más tradicional tiene diferentes opciones entre las que destacan los rollitos de langostino, los palitos de pollo, el sushi tradicional y los arroces y sopas. Una carta pensada para satisfacer todos los paladares.

Precios únicos

El menú del mediodía, menú Daiwa, cuesta 17,95 € de lunes a jueves (festivos no incluidos), con la opción de elegir entre cinco platos. En cambio, está la opción del menú Luxury por 21,95 € está disponible de lunes a jueves, y fines de semana y festivos siempre es ese precio.

También, cuenta con menú infantil en el que los niños de hasta 130 cm pueden comer por 11,95 euros, aumentado su precio un euro los fines de semana y festivos.

Aunque no todo vale. La bebida, los postres y el café no están incluidos, y además, los platos que no se consuman se penalizan con tres euros por unidad. Tampoco se permite llevarse la comida que sobra a casa. Estas medidas buscan evitar el desperdicio de comida.

Un japonés de lujo

El buffet cuenta con un ambiente acogedor que traslada a los comensales al mismo Japón, con la elegancia y presentación del local y de cada uno de sus platos.

Daiwa Luxury Buffet se encuentra ubicado en la Avenida Rafael Cabrera, 6, en Las Palmas de Gran Canaria. El establecimiento abre de lunes a domingo de 13:00 a 16:00, y de 20:00 a 00:00 para el servicio de cenas.