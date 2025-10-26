Tres empresas optan a construir la primera fase del parque urbano del Puerto de Las Palmas

La construcción de la primera fase del parque Puerto Ciudad licitado por el Puerto de Las Palmas con un presupuesto inicial de 1.137.347,07 euros ha despertado el interés de cuatro empresas, aunque una de ellas presentó su oferta tarde y fuera de la plataforma de contratación y quedó excluida.

De esta manera, la mesa de contratación de la Autoridad Portuaria tendrá que analizar próximamente las ofertas de la UTE formada por Capross 2004 y Cyes Infraestructuras, Lantania y Asfaltos Jaén para determinar cuál de las ofertas son las más rentables

66.000 euros de diferencia

Hasta este momento solo se han abierto los sobres con las ofertas económicas, que presentan una diferencia máxima de casi 66.000 euros.

Con un presupuesto de 1.023.662,54 euros, la propuesta de Asfaltos Jaén es la más ventajosa, seguida de Lantania, que pide 1.069.788,65 euros, y la UTE Capross 2004 y Cyes Infraestructuras, cuya oferta es de 1.089.570,71 euros.

Propuestas técnicas

La cuarta oferta presentada fue de Urban 2020, que ha quedado fuera porque lo hizo ocho minutos más tarde de la hora establecida como tope y lo hizo a través de un correo electrónico, lo que no garantizaba el anonimato, y no a través de la plataforma de contratación, tal como establecía el pliego.

Naves de Cruz Roja y el PMA en el Puerto de Las Palmas, en la zona donde se continuará la construcción del parque / Andrés Cruz

El siguiente paso será la apertura de los sobres con las propuestas técnicas, que podrán incluir mejoras al proyecto inicial, para que sean evaluadas y se pueda proceder a la propuesta de adjudicación, que será aprobada en última instancia en el seno del Consejo de Administración del Puerto de Las Palmas

El proyecto

El proyecto de la primera fase del futuro parque Puerto Ciudad contempla una actuación sobre la parcela de 11.528,85 metros cuadrados donde se asentaba el aparcamiento de Sagulpa. Allí, asegura la Autoridad Portuaria, irá un espacio verde, accesible y multifuncional con áreas de recreo, deportivas y espacios ajardinados.

Según la planificación del Puerto de Las Palmas, que ha obtenido el beneplácito del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, esta primera fase contempla la colocación de zonas de juego, picnic, espacios deportivos y áreas de descanso. Todas ellas serán transitables y contarán con accesos peatonales con las pendientes y los anchos necesarios para que sean accesibles a toda la ciudadanía.

Integración paisajística

Para garantizar su integración paisajística y la seguridad, se han escogido pavimentos antideslizantes y de bajo mantenimiento para las zonas de tránsito, y suelos permeables para las áreas naturales, que permitirán gestionar de forma eficiente el agua de lluvia y evitarán la creación de charcos.

Otro de los detalles es la elección de especies vegetales de bajo consumo hídrico, como palmeras y arbustos adaptados al clima, que generarán sombra, minimizarán el impacto ambiental y mejorarán la calidad del aire.

Sin contaminación lumínica

Por otro lado, está prevista la colocación de un sistema de iluminación eficiente que reduzca la contaminación lumínica, mobiliario urbano de bajo mantenimiento y un sistema de riego y drenaje inteligente.

El plazo de ejecución de los trabajos está fijado en cinco meses a partir de la firma del acta de replanteo.

Esta es solo la primera fase del parque Puerto Ciudad, que está pendiente del traslado de las naves humanitarias de Onda Atlántica —las ocupadas por Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)— para su desarrollo. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, recordó en el momento de la licitación de este proyecto que cuando esto ocurra «toda la zona desde Plaza de Canarias, Centro Comercial El Muelle, Acuario Poema del Mar, Cruz Roja y PMA formará parte del gran pulmón verde para la ciudad».