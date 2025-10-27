El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abre consulta pública para actualizar su Reglamento de Honores y Distinciones

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha un proceso de consulta pública previa para revisar y actualizar el Reglamento de Honores y Distinciones, en vigor desde 1997. Con esta iniciativa, el consistorio busca recabar las opiniones de la ciudadanía, asociaciones y entidades interesadas antes de redactar el nuevo texto reglamentario.

La normativa actual, aprobada hace más de 25 años, no ha sido modificada desde su entrada en vigor. En este tiempo, tanto la legislación estatal y autonómica como la realidad social y administrativa han evolucionado significativamente, lo que hace necesaria una revisión integral para garantizar su adecuación jurídica y su eficacia.

Objetivos de la revisión

El nuevo reglamento tendrá como objetivo principal revalorizar las distinciones municipales, revisando los criterios de mérito y los requisitos para su concesión, con el fin de reforzar su carácter honorífico, singular y representativo. Asimismo, se incorporarán nuevos valores sociales que reflejen mejor la diversidad y evolución de la sociedad actual.

También se pretende modernizar y simplificar el procedimiento de tramitación, mejorar la claridad normativa, adaptar el lenguaje a los estándares actuales de accesibilidad administrativa y aprovechar la experiencia acumulada en su aplicación durante más de dos décadas, tomando como referencia las buenas prácticas de otros ayuntamientos.

De este modo, el nuevo texto aspira a unificar y actualizar la normativa, dotándola de mayor agilidad y coherencia con la realidad institucional y social del municipio.

Participación ciudadana abierta hasta el 24 de noviembre

El Ayuntamiento invita a todas las personas y entidades interesadas a participar en este proceso de consulta pública, que permanecerá abierto durante 20 días hábiles, desde el 28 de octubre hasta el 24 de noviembre de 2025.

La información sobre los términos de la consulta estará disponible en el apartado “Consulta Pública” de la sede electrónica municipal.

Las aportaciones se podrán realizar de forma telemática mediante el cuestionario habilitado bajo el trámite “Aportación en el procedimiento de consulta pública previa sobre elaboración normativa”.

Además, también se aceptarán aportaciones por escrito a través de los canales establecidos en el artículo 16.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común (LPACAP), como el registro electrónico del Ayuntamiento, oficinas de asistencia en materia de registros, correo postal o representaciones diplomáticas.