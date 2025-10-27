El Capricorn, antiguo superyate del fundador de Google, atraca en Las Palmas
El antiguo yate de Sergey Brin es ahora propiedad de una sociedad ligada al empresario malasio Ong Beng Seng
E.M. / H.R.F.
El Capricorn, un yate de 73 metros que perteneció al cofundador de Google, Sergey Brin, está atracado en el muelle de Sanapú, en el Puerto de Las Palmas. Construido en 2009 por el astillero australiano Silver Yachts, navegó durante años con el nombre Dragonfly.
El diseño exterior es obra del arquitecto naval Espen Øino y el interior fue desarrollado por Silvestrin Design. El barco, con casco y superestructura de aluminio, alcanza una velocidad máxima de 27 nudos y tiene autonomía para largas travesías. A bordo dispone de un club de playa, sauna, jacuzzi, cine al aire libre, solárium convertible en pista de baile y helipuerto.
Según publicó Bloomberg, el Capricorn fue transferido recientemente a una nueva sociedad vinculada al entorno del empresario malasio Ong Beng Seng, uno de los principales inversores del sector hotelero en Asia. El magnate, que introdujo junto a Bernie Ecclestone las carreras nocturnas de Fórmula 1 en Singapur, está inmerso en un proceso judicial en su país por un caso de corrupción. Su fortuna se estima en 1.400 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.
El precio de la operación no se ha hecho público, aunque el mercado sitúa el valor del Capricorn entre 25 y 30 millones de euros.
