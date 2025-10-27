El fin del deterioro de Jinámar, más cerca: Las Palmas de Gran Canaria destina cinco millones a rehabilitar 446 viviendas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación la rehabilitación de 446 viviendas en el Polígono de Jinámar, con una inversión total de 5.127.169,07 euros.

La actuación, impulsada por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, abarca tres bloques y ocho torres de la Fase III del complejo residencial, situado en el Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira.

Las edificaciones, construidas a comienzos de la década de 1980, presentan una antigüedad media de 44 años y no habían sido objeto de intervenciones desde su entrega. Los informes técnicos detectan problemas de estanqueidad en fachadas y cubiertas, además de deficiencias en elementos no estructurales.

Actuaciones previstas y mejoras energéticas

El proyecto contempla una rehabilitación integral que incluirá la sustitución de las celosías de fachada, la renovación de la carpintería exterior y el saneado de paramentos, aplicando morteros y pinturas plásticas de alta resistencia.

También se prevé la reparación de grietas con técnicas de cosido mediante grapas de acero galvanizado.

En las cubiertas se aplicará una pintura térmica impermeabilizante a base de agua modificada con poliuretano, con el objetivo de mejorar el aislamiento térmico y reducir la temperatura interior de las viviendas. Asimismo, se reforzarán los pretiles con elementos de hormigón armado, se sustituirán los bajantes de saneamiento y se repondrán sumideros y canalones para optimizar la recogida de aguas pluviales.

Apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia

La intervención se organiza en seis lotes, que abarcan los bloques 1, 2 y 3, y las torres 9 a 16. Uno de los objetivos principales es avanzar hacia un modelo de barrio más sostenible, con una reducción del 30% en la demanda de energía primaria no renovable.

Para ello, se instalarán paneles solares fotovoltaicos de autoconsumo colectivo en las cubiertas. En los bloques 1, 2 y 3 se ubicarán sobre estructuras ligeras, mientras que en el bloque 3 y las torres 9 a 16 se montarán sobre estructuras de lastres de hormigón, diseñadas para garantizar su estabilidad y orientación óptima.

Proyecto financiado con fondos europeos

El concejal de Planificación, Mauricio Roque, destacó que esta actuación “permitirá mejorar de forma integral la habitabilidad de las viviendas, aumentando su confort y eficiencia energética, y garantizando su conservación a largo plazo”.

Añadió que la iniciativa se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento con la regeneración urbana de Jinámar, fomentando espacios más sostenibles y seguros para las familias del barrio.

La inversión se integra en el convenio suscrito por la alcaldesa Carolina Darias con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

La financiación, al igual que la del grupo Sanz Orrio de La Isleta, procede de los fondos europeos NextGenerationEU, canalizados mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.