Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El fin del deterioro de Jinámar, más cerca: Las Palmas de Gran Canaria destina cinco millones a rehabilitar 446 viviendas

La inversión, de 5,1 millones de euros, permitirá mejorar la habitabilidad, el confort y la eficiencia energética de las viviendas del Polígono de Jinámar Fase III

Complejo residencial Fase III del Polígono de Jinámar.

Complejo residencial Fase III del Polígono de Jinámar. / AYUNTAMIENTO LPGC

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación la rehabilitación de 446 viviendas en el Polígono de Jinámar, con una inversión total de 5.127.169,07 euros.

La actuación, impulsada por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, abarca tres bloques y ocho torres de la Fase III del complejo residencial, situado en el Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira.

Las edificaciones, construidas a comienzos de la década de 1980, presentan una antigüedad media de 44 años y no habían sido objeto de intervenciones desde su entrega. Los informes técnicos detectan problemas de estanqueidad en fachadas y cubiertas, además de deficiencias en elementos no estructurales.

Actuaciones previstas y mejoras energéticas

El proyecto contempla una rehabilitación integral que incluirá la sustitución de las celosías de fachada, la renovación de la carpintería exterior y el saneado de paramentos, aplicando morteros y pinturas plásticas de alta resistencia.

También se prevé la reparación de grietas con técnicas de cosido mediante grapas de acero galvanizado.

En las cubiertas se aplicará una pintura térmica impermeabilizante a base de agua modificada con poliuretano, con el objetivo de mejorar el aislamiento térmico y reducir la temperatura interior de las viviendas. Asimismo, se reforzarán los pretiles con elementos de hormigón armado, se sustituirán los bajantes de saneamiento y se repondrán sumideros y canalones para optimizar la recogida de aguas pluviales.

Apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia

La intervención se organiza en seis lotes, que abarcan los bloques 1, 2 y 3, y las torres 9 a 16. Uno de los objetivos principales es avanzar hacia un modelo de barrio más sostenible, con una reducción del 30% en la demanda de energía primaria no renovable.

Para ello, se instalarán paneles solares fotovoltaicos de autoconsumo colectivo en las cubiertas. En los bloques 1, 2 y 3 se ubicarán sobre estructuras ligeras, mientras que en el bloque 3 y las torres 9 a 16 se montarán sobre estructuras de lastres de hormigón, diseñadas para garantizar su estabilidad y orientación óptima.

Proyecto financiado con fondos europeos

El concejal de Planificación, Mauricio Roque, destacó que esta actuación “permitirá mejorar de forma integral la habitabilidad de las viviendas, aumentando su confort y eficiencia energética, y garantizando su conservación a largo plazo”.

Añadió que la iniciativa se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento con la regeneración urbana de Jinámar, fomentando espacios más sostenibles y seguros para las familias del barrio.

La inversión se integra en el convenio suscrito por la alcaldesa Carolina Darias con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

Noticias relacionadas y más

La financiación, al igual que la del grupo Sanz Orrio de La Isleta, procede de los fondos europeos NextGenerationEU, canalizados mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  5. Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
  6. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  7. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa

Las Palmas de Gran Canaria revive la Noche de los Finados: estos son las actividades que se podrán disfrutar

Las Palmas de Gran Canaria revive la Noche de los Finados: estos son las actividades que se podrán disfrutar

‘El Señor de los Anillos’ conquista Las Palmas de Gran Canaria

‘El Señor de los Anillos’ conquista Las Palmas de Gran Canaria

El fin del deterioro de Jinámar, más cerca: Las Palmas de Gran Canaria destina cinco millones a rehabilitar 446 viviendas

El fin del deterioro de Jinámar, más cerca: Las Palmas de Gran Canaria destina cinco millones a rehabilitar 446 viviendas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abre consulta pública para actualizar su Reglamento de Honores y Distinciones

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abre consulta pública para actualizar su Reglamento de Honores y Distinciones

Ni Madrid ni Barcelona: el mejor buffet japonés está en Las Palmas de Gran Canaria y cuesta menos de 20 euros

Ni Madrid ni Barcelona: el mejor buffet japonés está en Las Palmas de Gran Canaria y cuesta menos de 20 euros

Raciones gigantes y auténtica comida canaria: así es el restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que no te puedes perder

Raciones gigantes y auténtica comida canaria: así es el restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que no te puedes perder

La ausencia de ubicaciones alternativas acabó con la planta de gas del Puerto de Las Palmas

La ausencia de ubicaciones alternativas acabó con la planta de gas del Puerto de Las Palmas

El presente y el futuro del Puerto de La Luz

El presente y el futuro del Puerto de La Luz
Tracking Pixel Contents