La Guardia Civil estrena sede en el Puerto de Las Palmas para todos los equipos portuarios

La Guardia Civil inauguró este lunes su nueva sede en el Puerto de Las Palmas, un edificio que ha supuesto una inversión de más de tres millones de euros financiados por la Autoridad Portuaria y que reúne en un mismo espacio a todas sus unidades que trabajan en el ámbito portuario para mejorar su operatividad y respuesta.

El teniente general jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil, Manuel Navarrete, presidió el acto al que asistieron, entre otros, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, el capitán marítimo, Ignacio Gallego, y representantes de todos los ejércitos y cuerpos de seguridad.

Dinámica conjunta

«La Guardia Civil tiene un papel muy importante en la seguridad del Puerto y en todos los servicios que se desarrollan aquí», y hasta ahora los servicios han estado dispersos en varias localizaciones, aseveró Navarrete tras la inauguración del inmueble situado en el Muelle Pesquero, que «da la oportunidad de aunar los esfuerzos, trabajar con una dinámica mucho más conjunta y, por tanto, reducir tiempo, optimizar todos los recursos y tener capacidad de dar al mismo servicio con mucha mayor eficacia y rapidez».

Inauguración del cuartel de la Guardia Civil en el Puerto de Las Palmas- / Andrés Cruz

Asimismo, el mando de la Guardia Civil aseveró que con la puesta en funcionamiento de este cuartel la Benemérita podrá coordinarse mejor con el resto de entidades del Puerto de Las Palmas, un espacio «muy seguro, tanto por la actuación que hacemos todas las fuerzas de seguridad como por el hecho de que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad muy segura».

Retos actuales

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, aseguró «esta nueva infraestructura refuerza la colaboración entre instituciones y mejora la capacidad de respuesta del puerto. Se trata de un edificio muy esperado, financiado al 100 % por la Autoridad Portuaria conforme a la legislación vigente, que garantiza a la Guardia Civil contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de todas sus funciones: inspección aduanera, control fiscal y vigilancia marítima. Contar con dependencias modernas, funcionales y seguras no solo optimiza la operatividad de los servicios, sino que permite centralizar todos los recursos en un único espacio, evitando la dispersión de unidades por el puerto. Este enfoque unificado incrementa la eficiencia y la funcionalidad, asegurando que el Puerto de Las Palmas esté plenamente preparado para afrontar los retos actuales en estas áreas».

Calzada aseveró que «el mejor edificio posible, todo un emblema y un referente» que querrán tener otros puertos de España.

El jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil, Manuel Navarrete, durante su intervención. / Andrés Cruz

Transformación de Canarias

Por su parte, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, resaltó que con la inauguración de este centro se «está celebrando también el crecimiento y la transformación de Canarias en una posición aún más sólida en el comercio, el turismo, la logística y la seguridad».

El nuevo cuartel de la Guardia Civil tiene una superficie aproximada de 850 metros cuadrados distribuidos en dos niveles sobre rasante, el conjunto responde a criterios de funcionalidad, sostenibilidad y eficiencia energética, y ha sido diseñado por el estudio de arquitectura Boissier y Asociados.

En forma de 'Z'

Su estructura en forma de 'Z' permite diferenciar las zonas administrativas y las operativas. En la planta baja se ubican las dependencias de la Sección Fiscal, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y el Grupo Cinológico, este último dotado de modernas perreras y áreas específicas para el cuidado y mantenimiento de los canes. La misma planta incorpora un aparcamiento destinado a vehículos oficiales con acceso directo desde la entrada principal, así como un patio de maniobras situado al suroeste, vinculado al Muelle Pesquero y a la futura instalación de pantalanes.

Inauguración de la Comisaría de la Guardia Civil en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

La primera planta acoge las oficinas del Servicio Marítimo y de la Compañía de Fiscal, además de salas de reuniones, un aula de formación y vestuarios diferenciados para personal femenino y masculino.

70% reciclado

La construcción se compone de piezas prefabricadas de GRC, moduladas para aportar protección solar y coherencia arquitectónica. La carpintería de aluminio posee más del 70% de contenido reciclado, y los tejidos interiores elaborados a partir de plásticos recuperados del mar reflejan el compromiso con la sostenibilidad. La distribución interior responde también a criterios de salud y bienestar, priorizando la ventilación cruzada natural. En las fachadas practicables se han integrado aireadores que permiten la renovación del aire incluso con el edificio cerrado, evitando la aparición de humedad y hongos en un entorno marítimo.