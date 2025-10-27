Todos los Santos en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los nuevos horarios de los cementerios municipales
Los camposantos de la ciudad amplían su apertura y habilitan servicios especiales entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre para facilitar las visitas a los difuntos.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del servicio de Cementerios de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, activará un dispositivo especial del 28 de octubre al 2 de noviembre con motivo de la festividad de Todos los Santos.
El objetivo, según explicó el concejal Francisco Hernández Spínola, es facilitar que las familias y allegados honren a sus seres queridos con comodidad y seguridad durante estas fechas.
El operativo contará con la colaboración de distintas áreas municipales, como Seguridad y Emergencias, Parques y Jardines, Movilidad, Sociedad de Promoción y Servicios de Limpieza.
Horarios ampliados en los cuatro cementerios
Los cementerios municipales de Las Palmas, San Lázaro, El Puerto y Tafira amplían su horario los días 31 de octubre y 1 de noviembre, abriendo de 07:00 a 19:00 horas.
- San Lázaro:
- 28 al 30 de octubre: 07:00 a 17:30 h
- 31 de octubre y 1 de noviembre: 07:00 a 19:00 h
- 2 de noviembre: 07:30 a 17:30 h
- Las Palmas, El Puerto y Tafira:
- 28 al 30 de octubre: 07:30 a 17:30 h
- 31 de octubre y 1 de noviembre: 07:00 a 19:00 h
- 2 de noviembre: 07:30 a 17:30 h
Las oficinas de atención al público también amplían su horario durante estas fechas, adaptándose al incremento de visitantes.
Accesos, transporte y servicios especiales
Ante la alta afluencia prevista, el cementerio de San Lázaro restringirá el acceso de vehículos a partir del 30 de octubre, permitiendo solo la entrada a personas con movilidad reducida o a quienes acompañen entierros.
Para facilitar los desplazamientos, se habilitará un minibús adaptado de 15 plazas, operativo:
- 30 de octubre y 2 de noviembre: de 08:00 a 17:00 h
- 31 de octubre y 1 de noviembre: de 07:00 a 19:00 h
Además, el recinto dispondrá de nueve servicios químicos, uno de ellos adaptado, y abrirá una entrada adicional por la Urbanización Industrial Las Torres del 31 de octubre al 2 de noviembre.
Mercadillos de flores y acompañamiento musical
Durante estos días, se instalarán los tradicionales mercadillos de flores en los cuatro cementerios municipales, con un total de 24 puestos:
- San Lázaro: 15 puestos y un food truck (del 28 de octubre al 2 de noviembre).
- Las Palmas: 4 puestos (del 28 de octubre al 2 de noviembre).
- Tafira: 2 puestos (del 30 de octubre al 2 de noviembre).
- El Puerto: 3 puestos (del 30 de octubre al 2 de noviembre).
Todos abrirán de 07:00 a 19:00 horas.
Además, el cementerio de Las Palmas ofrecerá un trío de cuerda los días 31 de octubre y 1 de noviembre, entre las 10:00 y las 13:00 horas, como acompañamiento musical a las visitas.
Horarios de misas en los cementerios
Las misas por Todos los Santos se celebrarán en los cuatro camposantos:
- San Lázaro:
- 31 de octubre: 17:00 h
- 1 de noviembre: 08:00, 10:00, 12:00 y 17:00 h
- 2 de noviembre: 08:00, 12:00 y 16:00 h
- Las Palmas:
- 1 de noviembre: 11:00 h
- El Puerto:
- 1 de noviembre: 10:00 h
- Tafira:
- 1 de noviembre: 17:00 h
El Ejército de Tierra también celebrará su tradicional Acto Homenaje a los Caídos por España, el 2 de noviembre, a las 11:30 horas en el cementerio de Las Palmas y a las 12:00 en San Lázaro.
