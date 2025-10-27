La ausencia de ubicaciones alternativas acabó con la planta de gas del Puerto de Las Palmas

La ausencia de una ubicación alternativa fue determinante a la hora de certificar la inviabilidad ambiental de la planta de gas del Puerto de Las Palmas. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable emitida por la Consejería de Transición Ecológica, que supone en la práctica el final del proyecto promovido por Totisa, realiza un cuestionamiento crítico de su localización por las implicaciones que tendría para la salud pública de la población de Las Palmas de Gran Canaria, y a la vez deja constancia de que el resultado de la evaluación habría sido distinto si se hubieran estudiado otros emplazamientos para la infraestructura.

Un único emplazamiento próximo a zonas pobladas

La propuesta para la planta de gas está localizada en una parcela de 15.440,80 metros cuadrados en los rellenos de la dársena de África, junto a 38.226 metros cuadrados de lámina de agua y 2.312 metros cuadrados de canalizaciones subterráneas. Este emplazamiento, entre el dique Reina Sofía y los muelles interiores de la zona conocida como La Esfinge, fue el único contemplado en la tramitación del proyecto, pero se encuentra a un kilómetro del barrio de La Isleta y a dos de los principales núcleos comerciales y turísticos de Las Palmas de Gran Canaria. Esto, unido al régimen de vientos dominantes, resultó determinante para que la Dirección General de Salud Pública informara desfavorablemente en reiteradas ocasiones sobre el proyecto.

Riesgos para la salud pública por la ubicación de la planta

El departamento autonómico advierte de que la ubicación incrementa la exposición a contaminantes atmosféricos de la población de la capital. La DIA rechaza la documentación técnica presentada por la empresa promotora, consistente en un estudio de impacto ambiental y estudios de dispersión atmosférica de contaminantes, ya que no aportan la información necesaria para garantizar la ausencia de afecciones a la salud.

Falta de análisis de alternativas y contradicciones en los informes

Esos informes, argumenta Transición Ecológica, incluían contradicciones internas y carencias significativas, entre las que destaca la ausencia de un análisis de alternativas de ubicación. «Este aspecto, considerado crítico desde el punto de vista ambiental y sanitario, constituye la principal problemática del proyecto», abunda la DIA.

En concreto, el estudio de impacto ambiental no presentaba ni analizaba diferentes emplazamientos posibles y se limitaba a justificar la selección de la ubicación actual. «Esta ausencia de análisis se considera una deficiencia relevante», insiste la declaración, puesto que la elección del emplazamiento constituye un aspecto de gran importancia ambiental. Por un lado, por la proximidad a núcleos poblacionales. Por otro, por la afección derivada de las emisiones.

El viento y la contaminación, factores determinantes

La DIA recoge los informes que alertaban sobre las implicaciones de la ubicación del proyecto, con la ciudad situada en la dirección de los vientos dominantes y el consiguiente transporte de contaminantes hacia zonas habitadas. De hecho, Salud Pública hizo hincapié en que «no se hubiera informado desfavorablemente» sobre la planta de gas si estuviese emplazada «en un lugar donde su perímetro de influencia no hubiera personas de forma habitual».

Enfermedades respiratorias y niveles de contaminación ya superados

Los aspectos relacionados con la salud pública derivados de la ubicación de la planta resultaron cruciales para la declaración desfavorable. Los informes en los que se basa la DIA resaltaban la prevalencia del asma (15%) y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (7,3%) en la población canaria, y la mayor afección para estos grupos si se pusiera en marcha la planta. Además, dejaba constancia de que en la estación de medición ambiental del Mercado Central ya se superan los límites de las partículas PM10 y PM2.5, por lo que la central eléctrica habría empeorado la situación.

Rechazo institucional y social al proyecto de Totisa

La DIA desfavorable supone el punto final para el proyecto de Totisa, empresa que en 2018 solicitó una concesión de suelo a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y que un año después superó a Endesa y Enagás en un trámite de competencia de proyectos. Desde entonces, la tramitación de la infraestructura energética contó con la oposición de colectivos vecinales y ecologistas. Posteriormente, se sumaron el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que emitieron una declaración conjunta alegando que el proyecto no satisfacía ninguna necesidad ciudadana y respondía solo a intereses económicos de la empresa promotora.