Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desde mi noray

El presente y el futuro del Puerto de La Luz

El futuro de los puertos canarios pasa por la sostenibilidad, la agilidad administrativa y una relación equilibrada entre el Puerto y la ciudad

Vista aérea del Puerto de Las Palmas

Vista aérea del Puerto de Las Palmas / La Provincia

Juan F. Fonte

Juan F. Fonte

La pasada semana se celebraron en la capital las jornadas que han tratado el presente y futuro de los puertos canarios, tituladas Shipping Canary Islands 2025, organizadas por Oneport Canarias, cuya alma es ese inquieto empresario José Mayor, que ha adquirido sus conocimientos con el paso del tiempo en los muelles, la mejor escuela para sentar cátedra en el mundo portuario.

A lo largo de unas densas sesiones han desfilado varios especialistas que han explicado las tendencias actuales en el negocio y hacia dónde se dirigen los enfoques portuarios en un mundo de la economía azul, la sostenibilidad, la eliminación de huellas de carbono y la alternativa de nuevas fuentes de energía menos contaminantes para la propulsión de las naves y la electrificación de los muelles.

Hay que estar preparados para hacer frente a las exigencias del medioambiente, para que haya una convivencia más armónica entre el Puerto y la ciudad, sin echarnos los trastos a la cabeza. Hay negocio, pero debemos ser prudentes en el trato al cliente, no llegar a la explotación y prepararnos cada día para dar el servicio que demanda con diligencia y rapidez.

Tenemos que luchar por una reducción de la burocracia. No es de recibo que para tramitar una concesión del suelo portuario se tarde hasta varios años, sumiendo al solicitante en un mar de dudas sobre si su inversión va a seguir adelante. Esto solo conduce al desaliento.

También el poco margen de tiempo por el que se autoriza, que no permite una amortización o beneficio y que obliga a renunciar al proyecto. Estos son detalles que frenan el desarrollo portuario, como también la falta de competencia en los servicios, que encarece la cuenta de escala.

Y no digamos si encima la OMI pone una tasa al barco, la famosa ETS, que a los puertos canarios los ha cogido fuera de juego, al no afectar a los vecinos enclaves africanos, zona de influencia de nuestros tráficos que ya empieza a afectarnos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  5. Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
  6. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  7. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa

La ausencia de ubicaciones alternativas acabó con la planta de gas del Puerto de Las Palmas

La ausencia de ubicaciones alternativas acabó con la planta de gas del Puerto de Las Palmas

El presente y el futuro del Puerto de La Luz

El presente y el futuro del Puerto de La Luz

Tres empresas optan a construir la primera fase del parque urbano del Puerto de Las Palmas

Tres empresas optan a construir la primera fase del parque urbano del Puerto de Las Palmas

Miguel Hernández, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo: "Los incendios forestales son los delitos más complejos a los que nos enfrentamos"

Miguel Hernández, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo: "Los incendios forestales son los delitos más complejos a los que nos enfrentamos"

Ni Madrid ni Barcelona: el mejor buffet japonés está en Las Palmas y cuesta menos de 20 euros

Ni Madrid ni Barcelona: el mejor buffet japonés está en Las Palmas y cuesta menos de 20 euros

Esta es la triste historia de la plaza de Santa Ana de las Palmas de Gran Canaria: guarda un lado oscuro que relata la historia de la ciudad

Esta es la triste historia de la plaza de Santa Ana de las Palmas de Gran Canaria: guarda un lado oscuro que relata la historia de la ciudad

Cómo el temor a una invasión extranjera influyó en los terrenos que ocupa el Puerto

Cómo el temor a una invasión extranjera influyó en los terrenos que ocupa el Puerto

La planta de gas del Puerto de Las Palmas carecía de estudios en profundidad sobre accidentes

La planta de gas del Puerto de Las Palmas carecía de estudios en profundidad sobre accidentes
Tracking Pixel Contents