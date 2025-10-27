La primera Feria Puerto-Canteras acerca el comercio local a los cruceristas

La Zona Comercial Abierta Puerto-Canteras, junto con el Gobierno de Canarias, el Cabildo insular y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inauguran el 2 de noviembre la primera Feria Puerto Canteras & Cruises entre la explanada del Muelle de Cruceros y la plaza de Canarias.

Un total de 50 carpas, de las cuales 25 de ellas estarán dedicadas al comercio y producto local, es la propuesta de los pequeños empresarios de la zona para acercar a los turistas que llegan al Puerto de Las Palmas, no solo los productos locales, sino también la cultura y las tradiciones de la Isla.

La presidenta de la zona Puerto-Canteras, Adoración Nuez, resaltó que la iniciativa surgió como «una forma de mimar a la única industria local que tenemos, el turismo».

Muestra tradicional

Acompañada del viceconsejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, la comerciante detalló que el fin de semana en el que se celebra la feria habrá tres cruceros atracados: Mein Shiff Relax, Aidaperla y MSC de los que se espera una afluencia aproximada de 18.000 visitantes.

A la oferta del comercio local se sumarán talleres sobre la cultura y tradición canaria, como el proceso de elaboración del gofio con la recreación de molinos tradicionales, o la reproducción de los quioscos de roscas.

La muestra contempla también exhibición de deportes autóctonos, vestimenta tradicional, folclore y actuaciones musicales. La organización prevé una exhibición del campeón mundial de Salto de Altura, Carlos Gimeno, para cerrar la jornada.

El viceconsejero recordó la importancia que tradicionalmente ha tenido el comercio en los alrededores de Las Canteras en la última década que hizo que la zona fuera «de las más punteras de la Isla».

E hizo hincapié en que el intento de rescatar la zona a través de este proyecto se hace en base a su «conexión comercial, turística e histórica» para incentivar que quienes lleguen a la ciudad a través de los cruceros consuman en las tiendas locales. «El turismo es el motor dinamizador que hace que el comercio crezca», añadió.

Para promover la feria antes de que los cruceros atraquen en Las Palmas de Gran Canaria, los organizadores proyectarán un vídeo durante el viaje sobre la zona comercial Puerto-Canteras para animar a los turistas a visitarla.

Adoración Nuez resaltó que el turismo de cruceros genera en la capital 500 empleos, entre directos e indirectos, y es una de las temporadas más esperadas por los pequeños empresarios.

«El comercio está muerto»

«Cuando llega septiembre no hacemos más que recibir llamadas de los comerciantes preguntando cuándo llegan los barcos porque el comercio en esta zona está muerto».

La presidenta de la zona Puerto-Canteras abierta achacó a la pandemia por Covid y a la existencia de grandes superficies «el daño que ha sufrido el comercio local».

Pero no ha sido la única razón. Las jubilaciones de los propietarios de comercios históricos que no han encontrado relevo generacional, unido la «invasión» de la restauración han influido en su deterioro. «Pero se están recuperando y cuentan con nuestro apoyo», subrayó.

Muestra de ese camino de recuperación son los 25 nuevos comercios abiertos en la zona en los últimos meses.

La feria se realizará en un único día, el 2 de noviembre, en horario de 10:00 a 20:00 horas. Sus promotores planean exportar la iniciativa también a Tenerife y Lanzarote.