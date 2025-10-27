‘El Señor de los Anillos’ conquista Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Juventud, celebró el pasado sábado en La Grada Espacio Joven Creativo un torneo nacional del juego ‘El Señor de los Anillos’, que congregó a jóvenes de entre 18 y 30 años llegados desde distintos puntos de España.

El encuentro, desarrollado entre las 8:30 y las 20:30 horas, ofreció una completa jornada de ocio alternativo y creativo, centrada en uno de los juegos de estrategia más populares entre la juventud aficionada a la fantasía.

Pese a contar con varias décadas de historia, ‘El Señor de los Anillos’ mantiene una comunidad activa gracias a su carácter participativo, artístico y visual.

Estrategia, maquetas y mucha imaginación

Durante el torneo, las personas participantes pusieron a prueba su habilidad táctica y capacidad de planificación, enfrentándose en partidas donde la estrategia y la creatividad fueron protagonistas.

Una de las particularidades del juego es que cada jugador diseña y elabora sus propias maquetas y figuras, lo que añade un componente artesanal y visual que distingue a esta disciplina lúdica.

Torneo de ‘El Señor de los Anillos' en Las Palmas de Gran Canaria / AYUNTAMIENTO LPGC

Un campeón con billete a Mánchester

La jornada concluyó con la entrega de diplomas a cargo de la concejala de Juventud, Carla Campoamor, y un sorteo de premios entre los participantes.

El ganador del certamen fue Jorge Flores Carpintero, quien representará a España en el torneo ‘International SBG System Open’, previsto en Mánchester en agosto de 2026.

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, junto a Jorge Flores Carpintero. / LP/DLP

La juventud, protagonista del ocio alternativo

La concejala Carla Campoamor subrayó que este tipo de actividades refuerzan el compromiso municipal con la creación de espacios para la juventud, donde puedan compartir aficiones, desarrollar inquietudes creativas y disfrutar de alternativas de ocio enriquecedoras. “Con este tipo de propuestas, la Concejalía de Juventud refuerza su compromiso con la creación de espacios donde la juventud pueda desarrollar sus inquietudes, compartir aficiones y disfrutar de alternativas de ocio enriquecedoras”, destacó Campoamor.