Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘El Señor de los Anillos’ conquista Las Palmas de Gran Canaria

El espacio creativo La Grada acoge un torneo nacional de estrategia juvenil

Torneo de ‘El Señor de los Anillos'

Torneo de ‘El Señor de los Anillos' / AYUNTAMIENTO LPGC

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Juventud, celebró el pasado sábado en La Grada Espacio Joven Creativo un torneo nacional del juego ‘El Señor de los Anillos’, que congregó a jóvenes de entre 18 y 30 años llegados desde distintos puntos de España.

El encuentro, desarrollado entre las 8:30 y las 20:30 horas, ofreció una completa jornada de ocio alternativo y creativo, centrada en uno de los juegos de estrategia más populares entre la juventud aficionada a la fantasía.

Pese a contar con varias décadas de historia, ‘El Señor de los Anillos’ mantiene una comunidad activa gracias a su carácter participativo, artístico y visual.

Estrategia, maquetas y mucha imaginación

Durante el torneo, las personas participantes pusieron a prueba su habilidad táctica y capacidad de planificación, enfrentándose en partidas donde la estrategia y la creatividad fueron protagonistas.

Una de las particularidades del juego es que cada jugador diseña y elabora sus propias maquetas y figuras, lo que añade un componente artesanal y visual que distingue a esta disciplina lúdica.

Torneo de ‘El Señor de los Anillos' en Las Palmas de Gran Canaria

Torneo de ‘El Señor de los Anillos' en Las Palmas de Gran Canaria / AYUNTAMIENTO LPGC

Un campeón con billete a Mánchester

La jornada concluyó con la entrega de diplomas a cargo de la concejala de Juventud, Carla Campoamor, y un sorteo de premios entre los participantes.

El ganador del certamen fue Jorge Flores Carpintero, quien representará a España en el torneo ‘International SBG System Open’, previsto en Mánchester en agosto de 2026.

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, junto a Jorge Flores Carpintero.

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, junto a Jorge Flores Carpintero. / LP/DLP

La juventud, protagonista del ocio alternativo

La concejala Carla Campoamor subrayó que este tipo de actividades refuerzan el compromiso municipal con la creación de espacios para la juventud, donde puedan compartir aficiones, desarrollar inquietudes creativas y disfrutar de alternativas de ocio enriquecedoras. “Con este tipo de propuestas, la Concejalía de Juventud refuerza su compromiso con la creación de espacios donde la juventud pueda desarrollar sus inquietudes, compartir aficiones y disfrutar de alternativas de ocio enriquecedoras”, destacó Campoamor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  5. Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
  6. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  7. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa

Las Palmas de Gran Canaria revive la Noche de los Finados: estos son las actividades que se podrán disfrutar

Las Palmas de Gran Canaria revive la Noche de los Finados: estos son las actividades que se podrán disfrutar

‘El Señor de los Anillos’ conquista Las Palmas de Gran Canaria

‘El Señor de los Anillos’ conquista Las Palmas de Gran Canaria

El fin del deterioro de Jinámar, más cerca: Las Palmas de Gran Canaria destina cinco millones a rehabilitar 446 viviendas

El fin del deterioro de Jinámar, más cerca: Las Palmas de Gran Canaria destina cinco millones a rehabilitar 446 viviendas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abre consulta pública para actualizar su Reglamento de Honores y Distinciones

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abre consulta pública para actualizar su Reglamento de Honores y Distinciones

Ni Madrid ni Barcelona: el mejor buffet japonés está en Las Palmas de Gran Canaria y cuesta menos de 20 euros

Ni Madrid ni Barcelona: el mejor buffet japonés está en Las Palmas de Gran Canaria y cuesta menos de 20 euros

Raciones gigantes y auténtica comida canaria: así es el restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que no te puedes perder

Raciones gigantes y auténtica comida canaria: así es el restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que no te puedes perder

La ausencia de ubicaciones alternativas acabó con la planta de gas del Puerto de Las Palmas

La ausencia de ubicaciones alternativas acabó con la planta de gas del Puerto de Las Palmas

El presente y el futuro del Puerto de La Luz

El presente y el futuro del Puerto de La Luz
Tracking Pixel Contents