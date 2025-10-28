El Belén de Arena de Las Canteras estará dedicado a Néstor y a Gran Canaria

El Belén de Arena de la playa de Las Canteras está de cumpleaños. El nacimiento más emblemático y popular de Las Palmas de Gran Canaria cumple su 20 aniversario y lo hará con una edición especial que estará dedicada a Gran Canaria y a Néstor Marín Fernández de la Torre. El conjunto escultórico efímero será inaugurado el 5 de diciembre, aunque previamente habrá una batería de actos para conmemorar y dar a conocer los entresijos de este atractivo turístico y cultural de la Isla, según desvelaron este martes los promotores de la iniciativa en el Salón Dorado del Gabinete Literario.

"El Belén es un santuario de historia, no es nuestro, es de todos ustedes, de toda Canarias", resaltó el director artístico de la iniciativa, Miguel Rodríguez Pérez, durante su intervención de este martes, visiblemente emocionado. "Mi mensaje es que tenemos que posicionarnos en el continente, importar menos cultura y exportar más nuestra cultura", añadió a los medios, haciendo referencia ya no solo a la propuesta escultórica, más que consolidada ya cada Navidad, si no a querer impulsar figuras como la de Néstor.

¿Cuánto será la entrada al Belén de Arena?

De ahí que el autor polifacético, natural de Las Palmas de Gran Canaria y cuya obra se inspiró al menos en parte en la propia Isla, vaya a ser el eje de la próxima edición. Y es que en cada edición, el conjunto escultórico efímero varía de temática. La entrada es y seguirá siendo gratuita, tal y como recalcó Aday Rodríguez, hijo de Miguel, por lo que la recaudación mediante donativos tiene y seguirá teniendo un fin benéfico. De hecho, durante todo el acto los intervinientes destacaron el valor comunitario de la iniciativa.

En estos 20 años, el éxito del Belén de Arena de Las Canteras ha sido tal que acumula ya 3,01 millones de visitas, 260.000 tan solo en la última edición. Los promotores compararon esta cifra con los asistentes a museos de toda España, de tal manera que el conjunto escultórico efímero tan solo se encuentra en número de asistentes por detrás del Museo del Prado y del Reina Sofía, ambos en Madrid. Además, desde sus inicios ha recaudado con los donativos 273.000 euros, por lo que esperan superar en esta edición la barrera de los 300.000 euros.

vista del acto que tuvo lugar en el Salón Dorado del Gabinete Literario. / David Delfour

Exposición retrospectiva por el 20 aniversario

En este ocasión, a lo largo del mes de noviembre comenzarán los trabajos para convertir la arena de la playa de Las Canteras en este conjunto escultórico efímero. La inauguración será el 5 de diciembre y podrá visitarse hasta el 8 de enero. No obstante, ya desde el 11 de noviembre habrá una exposición retrospectiva en el Cicca sobre estas dos décadas de historia donde el visitante podra conocer los entresijos de cómo se diseñan y se plasman después cada una de las piezas.

La proyección que ha alcanzado el conjunto escultórico en estas dos décadas ha logrado llegar a escala internacional. Cada año acuden a la playa capitalina artistas de talla internacional con el objetivo de plasmar piezas capaces de transmitir emociones. ¿Las dimensiones del espacio museístico efímero? 2.000 metros cuadrados en la zona de La Puntilla, 2.000 metros cúbicos de arena y obras que pueden alcanzar los seis metros de alto y las 10 toneladas de peso.

Referente mundial del arte efímero

Tal ha sido el impacto en este tiempo transcurrido, que la Fundación Artisophia le ha dado el título de Bien Cultural de Paz y el Cabildo Insular, por su parte, le entregó el Roque Nublo de Plata el pasado mes de marzo por su contribución al desarrollo cultural y social de la isla, además de convertir la isla en referente mundial en el arte efímero en arena. Rodríguez padre resaltó que ha sido seleccionado "como uno de los siete mejores eventos navideños en The Times" y cuya fama ha llegado a lugares como México, añadió.

Por su parte, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, indicó que el Belén de Arena “ha desempeñado durante estas dos décadas una función de faro artístico y social" en la ciudad y en la isla. “En un mundo cada vez más frenético, corremos el riesgo de que la marea de acontecimientos nos haga perder de vista el horizonte. Necesitamos elementos que marquen los ciclos, que propicien la pausa y la reflexión acerca de lo que significa la vida en comunidad y la búsqueda del progreso, entendido como sinónimo de justicia social", añadió.