El Gobierno de Canarias organiza el acto “Voces desde Gaza: un diálogo con el médico Raúl Incertis”

La Presidencia del Gobierno de Canarias impulsa el encuentro “Voces desde Gaza: un diálogo con el médico Raúl Incertis”, una cita que abordará la tragedia humanitaria en Palestina a través del testimonio directo de uno de los pocos sanitarios españoles que ha trabajado sobre el terreno en la Franja.

Raúl Incertis, médico anestesista y de urgencias, compartirá su experiencia profesional y personal en Gaza, donde fue testigo de las consecuencias del conflicto en la población civil. Su relato, íntimo y comprometido, también ha quedado recogido en el vídeopodcast de RTVE Play Vivir y morir en Gaza, junto a la periodista Almudena Ariza.

El acto se celebrará lugar el próximo lunes 3 de noviembre en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 18:30 horas. Para asistir es necesario inscribirse a través en este enlace.