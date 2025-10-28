Huelga 28 Octubre Canarias: los estudiantes de Gran Canaria se suman a la huelga estudiantil contra el acoso escolar
Los estudiantes grancanarios participarán este mates en la huelga convocada en Las Palmas de Gran Canaria contra el bullying
El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga nacional para este martes 28 de octubre, a raíz del fallecimiento de Sandra Peña, una joven sevillana de 14 años víctima de acosos escolar.
Los estudiantes de ESO, Bachillerato y FP en Gran Canaria están llamados a participar en la huelga que busca justicia para la sevillana.
Manifestaciones en toda España
La huelga estudiantil se acompañará de manifestaciones simultáneas a las 12:00 del mediodía en distintas ciudades españolas. El objetivo es que todo el país se movilice y se denuncie la muerte de Sandra Peña
Dónde se convoca a los estudiantes de Gran Canaria
En la isla de Gran Canaria, la manifestación comenzará a las 12:00 horas en el Parque San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se espera que se reúnan cientos de alumnos para exigir más recursos para combatir el bullying.
¿Qué exigen los estudiantes?
- La dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba Sandra Peña, así como la retirada de su financiación pública por no activar los protocolos antibullying.
- Reclaman que se refuercen los recursos en salud mental en todos los centros educativos, y que se ponga fin a la financiación de la enseñanza concertada.
- Piden una educación libre de discursos de odio, en la que los colegios e institutos sean espacios seguros, sin machismo, racismo, LGTBfobia ni ningún tipo de violencia.
