Huelga 28 Octubre Canarias: los estudiantes de Gran Canaria se suman a la huelga estudiantil contra el acoso escolar

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga nacional para este martes 28 de octubre, a raíz del fallecimiento de Sandra Peña, una joven sevillana de 14 años víctima de acosos escolar.

Los estudiantes de ESO, Bachillerato y FP en Gran Canaria están llamados a participar en la huelga que busca justicia para la sevillana.

Manifestaciones en toda España

La huelga estudiantil se acompañará de manifestaciones simultáneas a las 12:00 del mediodía en distintas ciudades españolas. El objetivo es que todo el país se movilice y se denuncie la muerte de Sandra Peña

Dónde se convoca a los estudiantes de Gran Canaria

En la isla de Gran Canaria, la manifestación comenzará a las 12:00 horas en el Parque San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se espera que se reúnan cientos de alumnos para exigir más recursos para combatir el bullying.

¿Qué exigen los estudiantes?