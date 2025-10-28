Inicio de las obras del Edificio Cachalote: El Ayuntamiento reordena el tráfico en San Cristóbal

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha los trabajos de rehabilitación del edificio Cachalote, en el barrio marinero de San Cristóbal, lo que ha implicado la ocupación de parte de la vía y el desalojo temporal de estacionamientos en la calle transversal situada entre Santiago Tejera Ossavarry y Marina. Estas medidas, autorizadas por el Área de Movilidad, permitirán habilitar las zonas de acopio y casetas necesarias para el desarrollo de la obra.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Proyecon Galicia S.A., cuentan con un presupuesto de 3,2 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, a través de los fondos europeos NextGenerationEU. La intervención, que se prolongará durante doce meses, contempla la rehabilitación integral del inmueble y la incorporación de una envolvente de vidrio fotovoltaico capaz de captar energía solar y reducir el consumo de energías fósiles.

Antigua sede de la Universidad Popular

El proyecto, impulsado por la Concejalía de Ciudad de Mar, que dirige Pedro Quevedo, y proyectado por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, a cargo de Mauricio Roque, transformará la antigua sede de la Universidad Popular del Distrito Cono Sur en un espacio multifuncional orientado al impulso de la economía azul, con áreas dedicadas a la formación, la innovación marina y la cultura oceánica.

Ante esta situación el Ayuntamiento recomienda a los vecinos y vecinas de la zona atender a la señalización provisional dispuesta en las calles afectadas y agradece su colaboración durante el desarrollo de esta actuación.