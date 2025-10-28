Este es el motivo por el que la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria no se celebrará este año

La 37ª edición de la Feria del Libro en Las Palmas de Gran Canaria no se celebrará este 2025. El motivo según confirma la presidenta de la Asociación de Librería de Las Palmas, Irene Pérez, es una acumulación de problemas administrativos y burocráticos.

Este es uno de los actos culturales más importantes para los amantes de la lectura, pero este año en la capital de Gran Canaria las casetas no abrirán sus puertas. Sin embargo, en otras islas ya se ha llevado a cabo esta celebración. En 2024, el evento tuvo lugar del 29 de mayo al 2 de junio, en el Parque de San Telmo.

Administraciones colaboradoras

La Feria del Libro de la capital cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, las principales administraciones colaboradoras del evento.

Las dificultades económicas persisten aunque en los últimos años se haya percibido una mejora en la implicación institucional, algo que ha afectado directamente a la continuidad de la feria. Las subvenciones públicas no se han actualizado conforme al aumento de los costes de organización, algo que ha limitado considerablemente el evento.

El Ayuntamiento continúa concediendo una subvención nominativa que ronda los 60.000 euros, la más alta destinada a un evento cultural en la ciudad, pero insuficiente para cubrir los gastos que genera un encuentro de esta magnitud.

Cambios de fecha

La celebración de esta edición de la Feria del Libro estaba prevista para mayo, al igual que en años anteriores, pero se pospuso para el mes de noviembre con el objetivo de encontrar una solución y poder celebrar la 37ª edición. Sin embargo, Irene Pérez tuvo que avisar a las editoriales, empresas e instituciones participantes de que eta edición no se iba a celebrar.

¿Volverá en 2026?

Los organizadores esperan que la feria vuelva a celebrarse en la capital grancanaria con normalidad en 2026, y aprovechar el Día de Canarias para que dure más días.

Los que es seguro es que Las Palmas de Gran Canaria aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, pero este año suma un vacío en su calendario cultural con la ausencia de La Feria del Libro. Esto no había ocurrido ni durante la pandemia del Covid-19 cuando el evento se celebró en noviembre en el parque de Santa Catalina. En 2022, la feria regresó a su establecimiento tradicional en el parque de San Telmo.