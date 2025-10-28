Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Palmas de Gran Canaria adjudica por 1,4 millones mejoras para el alumbrado público y edificios municipales

El contrato asegura materiales de calidad para una gestión eficiente y sostenible del alumbrado y oficinas, centros cívicos y locales sociales municipales 

Mantenimiento del alumbrado público.

Mantenimiento del alumbrado público. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado por un importe total de 1.464.000 euros el contrato para el suministro de materiales destinados al mantenimiento y conservación del alumbrado público y otras instalaciones municipales.

Como explica el concejal del área, Carlos Díaz, con esta adjudicación “el Ayuntamiento refuerza su compromiso con el mantenimiento eficiente y sostenible del alumbrado público, incorporando materiales que cumplen los más altos estándares de eficiencia energética, durabilidad y seguridad, y asegurando una gestión ágil del suministro para atender con rapidez las incidencias en la red y en las instalaciones municipales”.

El contrato, que se ha dividido en dos lotes, permitirá dotar a los servicios municipales de los materiales necesarios para realizar los trabajos de reparación, conservación y mejora tanto del alumbrado público como de las instalaciones eléctricas de distintos edificios municipales, entre ellos oficinas, centros cívicos y locales sociales.

Suministro de material eléctrico

El Lote 1, correspondiente al suministro de material eléctrico de alumbrado, ha sido adjudicado a Sonepar Spain S.A.U. por un importe de 1.320.000 euros. Incluye la adquisición de luminarias, proyectores, lámparas, conductores, soportes y pequeño material eléctrico, además de material específico para las instalaciones de alumbrado navideño.

Por su parte, el Lote 2, relativo al suministro de material de ferretería, albañilería y pintura, ha sido adjudicado a Anidia S.A. por un importe de 144.000 euros, con el objetivo de cubrir las necesidades de mantenimiento de las dependencias y espacios públicos municipales con pequeños materiales de ferretería, pintura y albañilería.

Los materiales objeto de este contrato son de primera calidad y marca reconocida, y deberán cumplir con las normas UNE y certificados AENOR correspondientes. Se realizarán pedidos parciales, en función de las necesidades que surjan en las instalaciones municipales, garantizando así una gestión eficaz de los recursos y el adecuado mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  5. Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
  6. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  7. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa

Las Palmas de Gran Canaria concede cerca de 1,3 millones de euros en subvenciones a 46 entidades sociales

Las Palmas de Gran Canaria concede cerca de 1,3 millones de euros en subvenciones a 46 entidades sociales

Las Palmas de Gran Canaria adjudica por 1,4 millones mejoras para el alumbrado público y edificios municipales

Las Palmas de Gran Canaria adjudica por 1,4 millones mejoras para el alumbrado público y edificios municipales

El PP de Las Palmas de Gran Canaria exige aclaraciones por la actuación de la contrata privada en sectores públicos de limpieza

El PP de Las Palmas de Gran Canaria exige aclaraciones por la actuación de la contrata privada en sectores públicos de limpieza

¿Qué pasó con el campo de béisbol de Las Palmas de Gran Canaria? CC reclama explicaciones por los 1,25 millones devueltos

¿Qué pasó con el campo de béisbol de Las Palmas de Gran Canaria? CC reclama explicaciones por los 1,25 millones devueltos

Inicio de las obras del Edificio Cachalote: El Ayuntamiento reordena el tráfico en San Cristóbal

Inicio de las obras del Edificio Cachalote: El Ayuntamiento reordena el tráfico en San Cristóbal

El Belén de Arena de Las Canteras dedica su 20 aniversario a Néstor y Gran Canaria

El Belén de Arena de Las Canteras dedica su 20 aniversario a Néstor y Gran Canaria

La plataforma contra la planta de gas, satisfecha, pero con miedo a nuevas «ocurrencias» del Puerto de Las Palmas

La plataforma contra la planta de gas, satisfecha, pero con miedo a nuevas «ocurrencias» del Puerto de Las Palmas

Huelga 28 Octubre Canarias: los estudiantes de Gran Canaria se suman a la huelga estudiantil contra el acoso escolar

Huelga 28 Octubre Canarias: los estudiantes de Gran Canaria se suman a la huelga estudiantil contra el acoso escolar
Tracking Pixel Contents