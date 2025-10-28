Las Palmas de Gran Canaria concede cerca de 1,3 millones de euros en subvenciones a 46 entidades sociales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Área de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, ha resuelto la convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a entidades del tercer sector, destinando 1.287.955,04 euros al desarrollo de proyectos que complementan los servicios sociales municipales y contribuyen a cubrir las necesidades sociales de la ciudadanía.

La convocatoria, publicada el pasado mes de junio, contaba con una dotación inicial de 1,5 millones de euros —un 20% más que el pasado año— y ha recibido 50 solicitudes de asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, de las cuales 46 han resultado beneficiarias. Estas entidades desarrollarán a lo largo de 2025 iniciativas orientadas a la atención de personas mayores, infancia y familias, personas con discapacidad, colectivos en riesgo de exclusión social, mujeres en situación de vulnerabilidad y personas afectadas por enfermedades crónicas, entre otros ámbitos de actuación.

Alianza con el tejido social

La concejala del área, Carmen Luz Vargas, ha destacado que “estas ayudas consolidan la alianza del Ayuntamiento con el tejido social del municipio, reforzando la red de apoyo a las personas con más dificultades y garantizando la continuidad de proyectos fundamentales para la inclusión y el bienestar colectivo”.

Entre las entidades beneficiarias se encuentran organizaciones cuyos proyectos abarcan desde la atención a la discapacidad o la salud mental hasta la inserción laboral, el acompañamiento social, la atención a la infancia o la prevención de adicciones.

Las subvenciones, que alcanzan una cuantía máxima de 50.000 euros por proyecto, se conceden de forma anticipada para facilitar su ejecución entre enero y diciembre de 2025. Los proyectos se seleccionaron conforme a criterios de calidad técnica, capacidad de gestión y grado de coordinación con otros recursos sociales.

Con esta resolución, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con las entidades sociales del municipio, destinando en 2025 más de 4 millones de euros al impulso del tercer sector si se suman las ayudas en concurrencia competitiva y los convenios de colaboración. En este sentido, el Consistorio ha ampliado el número de convenios con entidades sociales de 10 en 2024 a 14 en 2025, con una inversión total de 3 millones de euros, lo que representa un incremento del 33,4% respecto al ejercicio anterior.