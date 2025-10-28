¿Qué pasó con el campo de béisbol de Las Palmas de Gran Canaria? CC reclama explicaciones por los 1,25 millones devueltos

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha solicitado “explicaciones urgentes” y la asunción de responsabilidades políticas tras la devolución al Cabildo de Gran Canaria de una subvención anticipada de 1.250.000 euros, además de 216.080,96 euros en intereses de demora.

La medida está relacionada con el proyecto del campo de béisbol previsto en la zona de La Minilla, que finalmente no se ejecutará.

Un proyecto anunciado en 2019 que nunca se materializó

Según la documentación del caso, la reclamación fue formalizada por el Instituto Insular de Deportes el pasado 21 de octubre, después de que el Ayuntamiento confirmara la cancelación definitiva del proyecto.

El campo de béisbol había sido presentado en 2019 como una infraestructura deportiva de referencia, con una inversión inicial de 1,8 millones de euros y una ubicación junto a la rotonda que conecta La Minilla, Ciudad Alta y el Hospital Doctor Negrín.

Posteriormente, el presupuesto se incrementó hasta 3,4 millones, cofinanciados a partes iguales por el Cabildo y el Ayuntamiento, aunque las obras nunca llegaron a iniciarse.

CC critica la gestión y pide transparencia

Coalición Canaria considera que la devolución de los fondos supone “una pérdida de recursos públicos” y pide que el Gobierno municipal explique con transparencia cómo se ha llegado a esta situación.

Suárez calificó de “esperpento” que sea Aridany Romero, concejal de Deportes cuando se impulsó el proyecto y actualmente consejero insular de Deportes, quien reclame ahora al Consistorio la devolución de las cantidades con intereses.

El portavoz también señaló a la actual concejal de Deportes, Carla Campoamor, por su “falta de gestión eficaz” y consideró que “no ha sabido aprovechar los proyectos pendientes en materia deportiva”.

CC pide un informe y una reorientación de la inversión deportiva

Coalición Canaria ha solicitado la elaboración de un informe detallado del expediente de reintegro y la depuración de posibles responsabilidades políticas y administrativas.

Además, reclama que las futuras inversiones se orienten “a proyectos necesarios, viables y de impacto social”, con prioridad para los equipamientos deportivos en los barrios de la capital grancanaria. “Cada euro público debe destinarse a proyectos útiles, no a iniciativas que terminen en devoluciones, intereses y frustración ciudadana”, concluyó David Suárez.