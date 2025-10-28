La plataforma contra la planta de gas, satisfecha, pero con miedo a nuevas «ocurrencias» del Puerto de Las Palmas

La alegría de las personas que conforman la plataforma creada para luchar contra la instalación de una planta de gas en el Puerto de Las Palmas tras el informe negativo emitido por el Gobierno de Canarias es «muy moderada y, sobre todo, contenida porque contenemos la respiración porque no sabemos cuál va a ser la próxima ocurrencia de la Autoridad Portuaria». Así lo afirma una de sus portavoces, María Luisa Pita, que fue, además, la encargada de firmar el informe negativo que emitió la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias contra el proyecto promovido por Totisa Holdings cuando ocupaba el cargo de jefa de Sanidad Ambiental. «Yo estoy aterrada de que la próxima idea sea una central nuclear».

Pita asegura que la institución del Puerto de Las Palmas está «empeñada en disponer de su propia fuente de energía y eso, ambientalmente en un puerto que está en el corazón de la ciudad, es una locura, salvo que consiga producir energía con energías renovables».

A 1.000 metros de La Isleta

La ex jefa de Salud Ambiental del Gobierno de Canarias, que aclara que en todo momento se refiere a la institución y no a la persona que ocupa la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, manifiesta su preocupación por el hecho de que «a estas alturas no se hayan dado cuenta de que el Puerto no es un gran polígono industrial de actividades contaminantes y no puede serlo porque está a 1.000 metros de La Isleta y tiene una población expuesta de 380.000 habitantes, que esta es la gran lección que debería haber comprendido de este episodio».

Desfasado

images / La Provincia

María Luisa Pita afirma que la pretensión de la Autoridad Portuaria de almacenar gas natural licuado en La Luz no es viable económicamente. «Ya en el cuerpo de este expediente (el proyecto de Totisa Holdings) se descartaba porque no es rentable», añade. Además, asevera que «el suministro de gas licuado a barcos es mínimo». En ese sentido, apunta que «el tiempo del gas ha pasado; la guerra de Ucrania y el boicot a Rusia, que es el gran productor de gas, lo ha condicionado todo» y el sector industrial del transporte marítimo, que «se adecúa muy rápidamente a la coyuntura de cada momento» está optando por «la energía eléctrica».

La alternativa «más lógica» agrega la portavoz de la plataforma ciudadana que aglutinaba a colectivos y ciudadanos que se posicionaron en contra de la planta de gas, es «reforzar y aumentar la potencia de las centrales eléctricas existentes en el Archipiélago, porque el déficit de energía no solo lo tiene el Puerto, sino todos los empresarios y todos los ciudadanos».

Ubicua e involuntaria

La que fuera jefa de Sanidad Ambiental del Gobierno de Canarias insiste en que «la contaminación del aire es el factor de riesgo ambiental que causa más perjuicios a la salud de la población por dos razones. Una, porque es ubicua y afecta a todos porque no hay puertas para pararla y otra, que es involuntaria y los ciudadanos no pueden hacer nada para evitar ese riesgo, por lo que han de ser los poderes públicos quienes los que protejan».

Este es el motivo por el que «ya en los años 60 en España se empiezan a construir polígonos industriales lejos de las ciudades y la Autoridad Portuaria no se ha enterado», agrega. El Puerto de Las Palmas «tiene que ser el mejor puerto del Atlántico, pero con una gestión innovadora, sostenible e inteligente».