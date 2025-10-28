El PP de Las Palmas de Gran Canaria exige aclaraciones por la actuación de la contrata privada en sectores públicos de limpieza
La portavoz popular Jimena Delgado reclama aclaraciones al Gobierno municipal por permitir que la empresa opere en sectores de limpieza de titularidad pública sin respaldo administrativo
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha denunciado que camiones de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) estarían realizando la recogida de residuos en zonas de gestión municipal directa, como Tenoya, sin que exista concurso público ni soporte administrativo que lo ampare.
Según Delgado, varios vehículos identificados con el uniforme naranja característico de la empresa han sido vistos operando en áreas que, hasta ahora, eran de competencia exclusiva del Servicio Municipal de Limpieza (SML).
FCC presta servicio en nuevas zonas de gestión pública
El sistema de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la capital combina gestión municipal y privada. Sin embargo, la portavoz popular sostiene que nuevos sectores se han incorporado de facto a la gestión de FCC, sin proceso de adjudicación previo ni respaldo documental. “No culpamos a la empresa”, subraya Delgado, “pero este desorden tiene dos responsables políticos: Héctor Alemán y Carolina Darias”.
Durante la pandemia, el Ayuntamiento externalizó 23 sectores de limpieza que eran públicos. En abril de 2022, el Gobierno local decidió no recuperar su gestión directa, manteniendo la prestación por parte de la contrata. Ahora, el PP denuncia que esta práctica se ha extendido a nuevos ámbitos, como Tenoya, sin mediar procedimiento alguno.
Los populares piden explicaciones en el Pleno
El grupo popular solicitará a la alcaldesa Carolina Darias que detalle en el próximo Pleno municipal cómo se ha autorizado la ampliación de servicios sin expediente administrativo, ni licitación, ni cobertura presupuestaria.
Delgado también cuestiona cómo se facturará y pagará a la empresa privada un trabajo no contemplado en los pliegos vigentes del contrato. “Es evidente que esta instrucción es verbal, sin soporte jurídico, y supone una irregularidad sin precedentes”, sostiene.
La portavoz añadió que la situación representa una contradicción política: “Un partido que defiende lo público ha privatizado de facto el 100% de la recogida de basura, sin concurso y por la puerta de atrás”.
