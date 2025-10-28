La ULPGC se suma al apoyo para que Las Palmas de Gran Canaria sea Capital Europea de la Cultura 2031

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, suscribió ayer el manifiesto en apoyo de la candidatura de la ciudad para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031.

Acompañado de la alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, el rector respaldó la propuesta de la capital grancanaria durante un acto celebrado en el Rectorado en el que consideró que la candidatura es una oportunidad «excepcional» para proyectar al exterior la riqueza y diversidad cultural de la ciudad, así como su capacidad de diálogo, innovación y apertura al mundo.

«Anhelo colectivo»

Por su parte, la regidora destacó que el camino hacia la candidatura es un proceso «colectivo y compartido», de toda la corporación, la ciudad y de las instituciones que se han ido sumando en los últimos meses.

Además, confió en que en 2031 se haga realidad el «anhelo colectivo que no pudo prosperar en 2016». Darias agradeció el respaldo de la ULPGC, «una de las principales instituciones de la ciudad, de la Isla y de toda Canarias que nos da prestigio y nos prestigia».

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, resaltó la colaboración que ha mantenido en todo momento con el Ayuntamiento desde el ámbito universitario «para contribuir al éxito de esta ambiciosa y necesaria aspiración colectiva», por lo que expresó su «más firme respaldo» para que la Universidad siga siendo un ejemplo del movimiento intelectual y artístico que se vive en ella.

Serra detalló que la Universidad ofrece una extensa agenda cultural que se desarrolla en todos sus campus, centrada en conferencias, exposiciones, danza, teatro o baile. «En la ULPGC estamos convencidos de que la formación cultural es, y debe ser, compatible con la preparación profesional y la investigación», añadió.

La alcaldesa, Carolina Darias, explicó que en el proceso de concurrencia competitiva para conseguir la capitalidad europea se han sumado una decena de ciudades españolas, en el que Las Palmas de Gran Canaria «enarbolará la rebelión de la geografía» para reivindicar la «singularidad» que supone vivir en una isla.

Otros apoyos institucionales

Con ese planteamiento, el Consistorio persigue encabezar «la voz de muchas ciudades isleñas de la UE», pero desde su posición diferencial como una región ultraperiférica. La regidora destacó que esa condición no la posee ninguna otra ciudad de España o Malta -países candidatos- que aspire a ser designada Capital Europea de la Cultura.

Con el respaldo de la ULPGC y de otras entidades en las que confían que se sigan adhiriendo, Darias resaltó que el objetivo es promocionar el talento canario en el ámbito de la cultura.

Los apoyos institucionales más recientes han sido el del Cabildo de Gran Canaria, el pasado 2 de octubre en el que el presidente insular, Antonio Morales destacó que Gran Canaria «merece» que Europa lo refrende con esta designación; y la del Gobierno de Canarias, el 22 de septiembre. El presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, destacó que se trata de un proyecto «que fortalece la voz del Archipiélago en Europa».

Las próximas fechas que irán definiendo la ‘carrera’ de la ciudad para obtener la candidatura serán la entrega del dossier oficial de la postulación, en diciembre; y la defensa del proyecto, el primer trimestre de 2026.