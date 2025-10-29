Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antonio Morales, sobre la planta de gas del Puerto de Las Palmas: “Era absolutamente incompatible con los requerimientos medioambientales”

El presidente del Cabildo de Gran Canaria celebra la Declaración de Impacto Ambiental desfavorable emitida por el Gobierno de Canarias contra el proyecto de Totisa Holding

Antonio Morales, el pasado miércoles en la sede del Instituto del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera.

Antonio Morales, el pasado miércoles en la sede del Instituto del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera. / José Carlos Guerra

Jacobo Corujeira

Jacobo Corujeira

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha celebrado este martes el fin del proyecto para instalar una central eléctrica de gas natural en el Puerto de Las Palmas. “Era absolutamente incompatible con los requerimientos medioambientales que una instalación de esas características demanda”, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación durante la presentación del Belén de Arena de Las Palmas de Gran Canaria.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía, ya había manifestado su oposición al proyecto, como ha recordado Morales: “Nos decían que eran incompatibles las emisiones de una planta de esas características en medio de la ciudad. El presidente del Cabildo también ha hecho mención al “efecto dominó que pueden producir las instalaciones” en combinación con las industrias allí instaladas”.

Morales aludió a otras opciones para “casar el progreso con la protección medioambiental”. Se ha referido, en concreto, a las alternativas para que se pueda proveer a los buques de gas natural licuado, combustible señalado por la industria del transporte marítimo como alternativa plausible al fuel y el gasoil usados en la actualidad, “sin que haya una planta en medio de la ciudad que no solo sería para el puerto, sino para también producir energía para el resto de la isla”.

Las declaraciones de Morales llegan días después de conocerse el resultado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable formulada por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. El departamento autonómico declaró inviable desde el punto de vista del medio ambiente el proyecto de Totisa para construir una planta de almacenamiento de gas natural licuado, una regasificadora y una central eléctrica de 70 megavatios que habría servido para dar energía a los barcos atracados en el Puerto y suministrar al resto de la Isla.

La DIA alerta sobre los «riesgos inaceptables» de la instalación y considera que el proyecto puede causar un «daño local permanente» en Las Palmas de Gran Canaria. Detalla, en concreto, las afecciones que puede generar en el cercano barrio de La Isleta, ubicado a un kilómetro escaso de las cuatro chimeneas previstas, así como en un área mayor de dos kilómetros con una alta densidad de población y zonas turísticas, educativas o de recreo.

El documento también hace referencia a las deficiencias de seguridad detectadas en la documentación presentada por la empresa promotora, Totisa Holding. Los estudios de la compañía incurrían en contradicciones y carecían de análisis de riesgos en cascada. 

