‘Calles con Arte’ llega a La Isleta con talleres, actuaciones y exposiciones

La segunda edición del proyecto ‘LPGC, calles con arte’, impulsado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se celebrará en La Isletael 8 de noviembre tras la acogida que tuvo la primera convocatoria en Las Alcaravaneras el pasado mes de marzo.

La actividad se desarrollará en las calles Taliarte y Guaires, aunque, días antes, el 6 de noviembre, el Castillo de La Luz acogerá un concierto de la Banda Sinfónica Municipal. Se trata de un encuentro musical dirigido por la maestra Teresa Hernández, una directora nacida en el barrio que, tras vivir en Venezuela durante su infancia, regresó al barrio para continuar con su trayectoria profesional.

La alcaldesa, Carolina Darias, junto al concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y representantes de los colectivos participantes presentaron este miércoles los detalles de la nueva edición. «‘LPGC, calles con arte’ responde a la vocación de transformar la vida cultural y social de sus vecinas y vecinos poniendo los espacios públicos a disposición del talento local», subrayó Darias. La regidora afirmó que, con este proyecto, la ciudad se convierte en un espacio «vivo», para la creación e interpretación, especialmente para la gente del barrio de La Isleta.

En el encuentro estuvieron presentes también el concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, y la directora y actriz Guacimara Correa, que participará con el alumnado de su escuela de interpretación. «La ciudadanía va a ser la protagonista porque junto con nuestros creadores y creadoras van a ocupar las calles en un museo al aire libre», destacó.

‘Rebelión de la geografía’

El concejal de Cultura, Josué Íñiguez, incidió en el sentido que se da al lema con el que la ciudad se postula a ser Capital Europea de la Cultura 2031, ‘Rebelión de la geografía’. «La propuesta viene a redoblar ese esfuerzo que queremos hacer de los derechos culturales con la ciudadanía. Que los vecinos y vecinas no sean solo consumidores sino creadores de la cultura porque, a partir de esos procesos de reflexión, vamos a ir modificando el mundo del presente y del futuro».

La actriz y directora artística, Guacimara Correa, agradeció la visibilidad que se le da con esta iniciativa a los residentes del barrio. «Las dramatizaciones ayudarán a entender cómo el isletero abrió sus puertas, acogió a los visitantes y luchó contra las injusticias».

La jornada incluirá exposiciones, danza, performances, talleres participativos, así como música y pintura en directo. A partir del texto ‘Por qué habitamos La Isleta’, de Jonathan Ortega, coordinador del popular blog Conoce La Isleta, se han elaborado viñetas que se mostrarán durante la iniciativa.

De igual manera, se exhibirá un mural confeccionado con fotografías antiguas de la colección ‘Las rutas de la memoria’, de Desireé Hernández, así como recuerdos de las familias recopilados en la publicación ‘Relatos isleteros’, por Esther Quintero.

Parte del alumnado de los colegios Canteras, León y Castillo y Saucillo exhibirán trabajos artísticos relacionados con su entorno. Y estudiantes de arte del IES La Isleta se sumarán a la creación de un mural participativo en la calle Faya, creado y dirigido por los artistas plásticos Felo Monzón y Tono Cruz.