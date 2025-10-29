Cine de terror y un 'scape room': Llega a Finaween a Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Área de Juventud, culmina su programa especial de ‘Finaween’ con dos actividades en vísperas de Halloween, dirigidas a jóvenes de 12 a 30 años en el espacio joven La Grada.

El jueves 30 de octubre, se celebrará una sesión de cine de terror con la proyección de ‘IT’, la icónica película basada en la novela de Stephen King. Los asistentes podrán disfrutar de roscas saladas mientras se enfrentan a Pennywise y a los sustos más escalofriantes, en una cita solo apta para los más valientes.

Tierras profundas, una experiencia inmersiva

Al día siguiente, el viernes 31 de octubre, La Grada se transformará en el escenario de ‘Tierras profanadas’, una experiencia inmersiva de terror en formato juego de escape. La historia se desarrolla en un terreno que, hace más de un siglo, fue sellado tras una serie de desapariciones inexplicables. Las personas participantes deberán resolver un misterio en solo 30 minutos antes de que las sombras los reclamen. La actividad se desarrollará de 19:00 a 22:00 horas, con pases cada 30 minutos, y admite grupos de 1 a 8 personas por sesión.

Como explica la concejala de Juventud, Carla Campoamor, “con ‘Finaween’, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la promoción de actividades de ocio creativo, saludable y gratuito para la juventud, ofreciendo alternativas divertidas y participativas en fechas tan señaladas como la víspera de los Finaos y Halloween”.

Actividad de Juventud 'Finaween'. / Ayuntamiento LPGC

Campoamor añade que “estas propuestas, como la proyección de IT o el ‘escape room’ ‘Tierras profanadas’, buscan fomentar la participación activa de la juventud en actividades lúdicas seguras, creativas y formativas, fortaleciendo la comunidad y aprovechando el espacio de La Grada como punto de encuentro”.

Días de difuntos en Las Palmas

Toda la programación del área de Juventud, incluyendo la información detallada de estas actividades, se puede consultar en la web: https://actividadesjuventud.laspalmasgc.es/.

Las Palmas de Gran Canaria se prepara así para los días de difuntos con multitud de actos repartidos por media ciudad. A estos enfocados a los más jóvenes se unirán la Noche de Finaos en Vegueta y San Lorenzo, el Juan Tenorio, que se hará por primera vez en Schamann, y una horda de zombies que recorrerá la calle Mayor de Triana el viernes en el Brain Festival.