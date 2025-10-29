Halloween toma Triana con una nueva edición del “Brain Festival”

La magia oscura, los sustos inesperados y el “truco o trato” regresan este 31 de octubre a la zona comercial de Triana con una nueva edición del “Brain Festival”, el evento organizado por la Asociación de Empresarios Zona Triana que ya se ha consolidado como una cita ineludible para celebrar Halloween en Las Palmas de Gran Canaria.

Durante toda la tarde, zombis, brujas y criaturas fantásticas recorrerán las calles del barrio con una ambientación tenebrosa que promete diversión para todos los públicos. El programa incluye talleres creativos y de manualidades, espacios sensoriales para los más pequeños, pintacaras, maquillaje infantil, un photocall familiar y el esperado pasacalles “Zombie Party”, en el que actores caracterizados interactuarán con los asistentes.

Uno de los momentos más esperados será el reparto masivo de miles de caramelos por parte de los comercios, en una versión urbana del clásico “truco o trato”. Además, la organización ha anunciado que habrá sorpresas terroríficas durante toda la jornada, invitando a las familias a acudir disfrazadas, especialmente de zombis, para vivir la experiencia de forma inmersiva.

Bran Fest / LP/DLP

“Halloween en Triana es una fiesta para todos. Este año, con el Brain Festival, queremos ofrecer una experiencia llena de sorpresas y diversión, que una a las familias y dinamice nuestra zona comercial”, señalan desde la directiva de la Asociación de Empresarios Zona Triana.

Esta iniciativa se enmarca dentro del plan de dinamización que la Asociación impulsa para fortalecer la vida comercial y cultural de Triana, posicionándola como una de las zonas más activas y atractivas de Canarias. El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su Servicio de Desarrollo Local y el Distrito Centro, así como del Grupo HiperDino y Sagulpa.