Medina defiende que intentaron minimizar los ruidos en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Los vecinos reclaman una indemnización de 600.000 euros por las celebraciones de 2024

¿Cuál es la alegoría del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026?

¿Cuál es la alegoría del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026?

Las Palmas de Gran Canaria

La concejala de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, ha defendido este martes que el Ayuntamiento intentó minimizar los ruidos a los vecinos en el Carnaval de Belén María que se celebró en 2024. Lo hizo en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5, en la que los vecinos reclamaron una indemnización de 600.000 euros por los perjuicios ocasionados.

La edila respaldó la decisión municipal de suspender los objetivos de calidad acústica para poder aumentar los decibelios en la zona y aseguró que, para reducir los perjuicios, se instalaron pantallas amortiguadoras de sonido. Por otro lado, añadió que hubo una reunión previa con los vecinos, representados por el letrado Roberto Orive.

También declararon en la vista dos peritos, uno propuesto por el Consistorio y otro por los residentes de las zonas afectadas. Este último detalló que debía entenderse que no se trata de un evento sino de una actividad y que, por tanto, se habían superado los decibelios máximos permitidos.

Al trasladarse el Carnaval a la zona del Puerto debido a las obras de la Metroguagua, la celebración del día y los mogollones se concentraron en un circuito con varios escenarios entre Manuel Becerra y Belén María. Una vez practicadas las testificales y periciales, se abrirá el trámite de conclusiones para dictar sentencia.

Medina defiende que intentaron minimizar los ruidos en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Medina defiende que intentaron minimizar los ruidos en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

