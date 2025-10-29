El Puerto de Las Palmas y Mauritania analizan las oportunidades en energías renovables, minería e hidrógeno verde para crear alianzas
Oneport y Zamakona han celebrado en Nuakchot la Cumbre Atlántica Marina, Energía y Apoyo Industrial
La Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios, Oneport, y la empresa Zamakona, ambas con presencia en el Puerto de Las Palmas, celebraron con éxito estos días la Cumbre Atlántica Marina, Energía y Apoyo Industrial que se celebró en Nuakchot, en Mauritania, y contó con el apoyo de Proexca, para reafirmar el papel de Canarias como puente estratégico entre Europa y África Occidental en los ámbitos energético y marítimo.
Durante dos jornadas, más de 60 empresas y representantes institucionales de Mauritania y Canarias, han participado en paneles y encuentros que han consolidado y fortalecido las bases para una cooperación sostenible y la creación de futuras alianzas en torno a las crecientes oportunidades en energías renovables, minería e hidrógeno verde en Mauritania.
Aportar experiencia
El presidente de Oneport, José Mayor, destaca «la importancia de esta alianza para impulsar la transición energética y la economía azul en el Atlántico medio, así como el potencial de Canarias para aportar experiencia, tecnología y capacitación profesional al crecimiento mauritano».
La cumbre cierra una etapa de trabajo conjunto previo que sienta las bases para nuevas inversiones, proyectos de formación y cooperación empresarial, consolidando una relación estratégica con futuro entre ambos territorios, asegura Oneport.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa