El Puerto de Las Palmas y Mauritania analizan las oportunidades en energías renovables, minería e hidrógeno verde para crear alianzas

La Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios, Oneport, y la empresa Zamakona, ambas con presencia en el Puerto de Las Palmas, celebraron con éxito estos días la Cumbre Atlántica Marina, Energía y Apoyo Industrial que se celebró en Nuakchot, en Mauritania, y contó con el apoyo de Proexca, para reafirmar el papel de Canarias como puente estratégico entre Europa y África Occidental en los ámbitos energético y marítimo.

Durante dos jornadas, más de 60 empresas y representantes institucionales de Mauritania y Canarias, han participado en paneles y encuentros que han consolidado y fortalecido las bases para una cooperación sostenible y la creación de futuras alianzas en torno a las crecientes oportunidades en energías renovables, minería e hidrógeno verde en Mauritania.

José Mayor, presidente de Oneport, y Guillermo Ramos, consejero de Zamakona. / La Provincia

Aportar experiencia

El presidente de Oneport, José Mayor, destaca «la importancia de esta alianza para impulsar la transición energética y la economía azul en el Atlántico medio, así como el potencial de Canarias para aportar experiencia, tecnología y capacitación profesional al crecimiento mauritano».

La cumbre cierra una etapa de trabajo conjunto previo que sienta las bases para nuevas inversiones, proyectos de formación y cooperación empresarial, consolidando una relación estratégica con futuro entre ambos territorios, asegura Oneport.