Los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria piden extender el servicio durante todo el año tras un ahogamiento en La Laja

Los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria piden extender la vigilancia a las playas capitalinas durante todo el año tras el ahogamiento de un joven en La Laja. El chico, de 20 años, falleció el martes tras una parada cardiorrespiratoria. "No hay a cobertura de seguridad en temporada baja, solamente tres meses de verano, y algunos puentes, entonces es superinsuficiente realmente", considera portavoz de la Unión de Socorristas Islas Canarias (Usic), David Molina. Por su parte, el Ayuntamiento capitalino responde que todos los arenales cumplen "escrupulosamente" con las normas de seguridad.

"Todos los que vivimos aquí sabemos que va mucha gente a la playa en octubre, noviembre, diciembre, y enero", apunta Molina. Por ello, los trabajadores solicitan que el servicio se mantenga durante todo el año con el objetivo de evitar accidentes y muertes. Mientras tanto, el Consistorio capitalino considera que no se puede computar como un riesgo habitual una desgracia puntual, que asimismo, "lamentan profundamente".

Dos mese de huelga

La tragedia tuvo lugar a mediodía cuando la víctima y un amigo estaban en el agua. Varios bañistas consiguieron sacarlos del mar e iniciaron las maniobras básicas de reanimación hasta que llegó el personal sanitario que no consiguió revertir la situación. Hasta el lugar se desplazaron los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de la capital grancanaria.

Este sábado se cumplen dos meses desde que los socorristas iniciaron la huelga indefinida para pedir mejores condiciones laborales. Desde entonces, la plantilla, gestionada por Cruz Roja, trabaja en servicios mínimos establecidos en un 77%. "Nos están ignorando, nos están abandonando, nos están persiguiendo, están haciendo que sea cuestión de tiempo que nosotros tengamos que desconvocar", explica Molina. Por ello, solicita el respaldo de la ciudadanía: "Esto es una lucha de todos y no solamente los socorristas, porque al final las víctimas son los usuarios que van a la playa, y los que pagan los impuestos también son los ciudadanos".