Una horda de zombies invade Triana: el plan más terrorífico para la tarde de Halloween

El próximo 31 de octubre, las calles del barrio de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, volverán a vestirse de miedo con una nueva edición del “Brain Festival”, la gran fiesta de Halloween organizada por la Asociación de Empresarios Zona Triana.

Desde la tarde y hasta bien entrada la noche, el barrio se convertirá en un auténtico escenario de película de terror, con zombis, brujas y criaturas fantásticas que harán las delicias de grandes y pequeños.

Pasacalles, talleres y sustos inesperados

El programa del Brain Festival está pensado para toda la familia. Los más pequeños podrán disfrutar de talleres creativos y de manualidades, pintacaras, espacios sensoriales y un photocall familiar para inmortalizar los disfraces más originales.

El momento más esperado será el pasacalles “Zombie Party”, donde actores caracterizados recorrerán las calles de la zona comercial, interactuando con el público y sembrando algún que otro susto.

Truco o trato y miles de caramelos

No faltará el clásico “truco o trato”, con los comercios de Triana repartiendo miles de caramelos entre los niños y niñas disfrazados. Además, se anunciarán sorpresas terroríficas a lo largo de la tarde, convirtiendo la experiencia en una aventura impredecible y llena de risas.

Una fiesta para toda la familia

Desde la Asociación de Empresarios Zona Triana se anima a las familias a acudir disfrazadas para formar parte de esta tradición que ya se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del año. “Halloween en Triana es una fiesta para todos. Este año, con el Brain Festival, queremos ofrecer una experiencia inmersiva, llena de sorpresas y diversión, que una a las familias y dinamice nuestra zona comercial”, explican desde la directiva de la Asociación.

Triana, epicentro del ocio y la cultura

El Brain Festival forma parte del plan de dinamización comercial y cultural impulsado por la Asociación de Empresarios Zona Triana, que busca fortalecer la vida urbana y mantener al barrio como uno de los espacios más atractivos y activos de Canarias.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio de Desarrollo Local y el Distrito Centro, además del apoyo de HiperDino y Sagulpa.