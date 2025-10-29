Las últimas 76 familias del patronato de Tamaraceite llevan un año esperando por sus nuevas casas

La reposición de las viejas viviendas del Patronato de Tamaraceite recibió el visto bueno del Estado en 2008. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dio por terminado el último edificio en octubre del año pasado. Doce meses después, las últimas 76 familias siguen a la espera y sin tomar posesión de las llaves de sus nuevos hogares. Mientras tanto, algunas de estas siguen viviendo en los antiguos bloques de casas sociales de los años 60. Estos están repletos de grietas, humedades, carecen de ascensor y a su alrededor proliferan la basura y la dejadez.

Hace justo un año, la alcaldesa, Carolina Darias, visitó el último bloque del Área de Renovación y Regeneración Urbana (ARRU) de Tamaraceite, situado en la calle Melchor. En aquel encuentro Darias dio por concluida la reposición de las 377 viviendas que componían las viejas casas del patronato -las 354 originales, más 23 infraviviendas construidas en los bajos de los edificios-. Una operación que comenzó en 2008 y que en su conjunto ha supuesto una inversión pública de 38 millones de euros distribuidos en nueve promociones para sustituir 44 bloques.

Reurbanización de Tamaraceite

Un año después de aquella visita de la alcaldesa a la finalización de las obras, la entrega de llaves no se ha podido realizar. A su vez, el retraso de la mudanza de las últimas 76 familias del ARRU también ha impedido derribar los bloques del viejo patronato que todavía siguen en pie entre las calles San Valentín y San Matías. No obstante, solo algunas familias siguen viviendo allí, dadas las malas condiciones en las que se encuentran los bloques. En el solar resultante se construirá un parque. Una actuación esta última que supondrá el remate final a la reurbanización de esta zona de Tamaraceite.

La alcaldesa indicó en aquella visita que las familias podrían entrar a vivir en sus nuevas casas en la primera mitad de 2025. Desde el Consistorio indicaron este miércoles que la entrega de viviendas "no es automática una vez finalizada la obra". El Consistorio ha estado durante este tiempo tramitando todos los pasos necesarios de la mano de la Consejería de Vivienda del Gobierno canario al tratarse de una promoción de protección pública. Cada vivienda requiere un proceso documental individual para formalizar la permuta de la propiedad a demoler por la nueva.

Los últimos de Tamaraceite / José Carlos Guerra

Gran diversidad entre los adjudicatarios

Este último trámite culmina con la inscripción en el Registro de la Propiedad y la posterior entrega. El Ayuntamiento apunta que existe "una gran diversidad entre los adjudicatarios en cuanto a su situación legal", de ahí que el proceso se haya vuelto más complejo, aseguran, de cara a garantizar la seguridad jurídica de los nuevos propietarios. No obstante, insisten en que se encuentran "en una fase muy avanzada" y añaden que la entrega se comunicará una vez "se disponga de fechas concretas".

El último edificio de la reposición ha supuesto una inversión pública de 8,3 millones de euros. Situado en la calle Melchor, las nuevas viviendas tienen entre 71 y 91 metros cuadrados, unas dimensiones que superan con creces las que tenían las casas del viejo patronato, que apenas pasaban de los 42 metros cuadrados. Además, cuentan con ascensor, garaje, cuartos de trastero, aerotermia para calentar el agua y placas solares en la cubierta para generar electricidad al inmueble -principalmente para los ascensores y las zonas comunes-.