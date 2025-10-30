De 1967 a 2025: seis décadas tortuosas del patronato de Tamaraceite

La historia de la reposición de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido tortuosa. El plan forjado en 2008 entre las distintas administraciones públicas pretendía dar solución a las familias en materia de vivienda que habitaban una urbanización precaria, con viviendas de reducido tamaño, sin ascensor, construidas con malos materiales y con grandes deficiencias. Algo que unido al escaso poder adquisitivo de la mayoría de sus vecinos, convirtió el lugar en un foco de marginalidad que algunos llamaron "chabolismo vertical".

La solución que pactaron las administraciones públicas consistía en el derribo de las 354 viviendas construidas en los años 60 del siglo pasado y la construcción de nuevos edificios. Estos tendrían casas más grandes y con todas las garantías de accesibilidad y de eficiencia energética. La construcción del último edificio culminó en octubre de 2024. Pese a esto, las últimas 76 familias llevan esperando un año por la entrega de llaves. Hasta que eso no ocurra no podrán derribarse los viejos bloques que quedan en pie.

1967 Construcción del Patronato

El Patronato Benéfico de Construcción Francisco Franco construyó entre 1967 y 1971 un total de 354 viviendas en la trasera del casco antiguo de Tamaraceite. Con el tiempo, a estas se les añadieron otras 23 infraviviendas.

1997 Chabolismo vertical

Los malos materiales con los que se construyeron los bloques y el conocido como «chabolismo vertical» llevaron a las administraciones a hacer unos trabajos de mejora en las cubiertas y fachadas que poco solucionaron.

Los bloques del patronato en los años 80 antes de la expansión de Tamaraceite. / LP/DLP

2008 Acuerdo Estado-Canarias

El 17 de diciembre de 2008 el Ministerio de Vivienda, la Consejería homóloga del Gobierno canario, el Consorcio de Vivienda insular y el Ayuntamiento declararon la zona como Área de Renovación y Regeneración Urbana (ARRU). El plan contemplaba la rehabilitación de 354 viviendas, con una primera fase de 114 y una financiación de 13.216.016 euros.

2010 Primer edificio

El 10 de marzo de 2010 comenzó la construcción de un primer edificio de ocho viviendas en el número 2 de la Avenida de la Galera. El 2 de junio de ese mismo año arrancó la obra de otro edificio de 18 viviendas en la misma calle.

2014 Recortes y vuelta a empezar

Tras un parón de cuatro años por los recortes en la etapa más dura de la crisis, las obras del siguiente bloque comenzaron el 8 de abril de 2014 en la calle Gutiérrez Mellado 15 con Pepe Dámaso.

Trabajos de demolición en 2023. / José Carlos Guerra

2017 Primeros derribos

El 26 de abril de 2017, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hizo los primeros derribos en el patronato de Tamaraceite. Aquella semana cayeron 68 viviendas repartidas en 10 bloques. La pala ponía asín a un capítulo. Los edificios restantes -salvo los de San Valentín- han caído en años sucesivos.

2024 El último edificio

El 24 de noviembre de 2021, el Ayuntamiento pone la primera piedra del último edificio del ARRU. Los trabajos de este bloque culminaron en octubre de 2024 con un año de retraso al tener que adaptar el proyecto a la nueva legislación de eficiencia energética -lo que permitió añadir placas solares en la cubierta-.