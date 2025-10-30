La Academia Gastronómica elige a los mejores del año 2025: estos son los ganadores

Hay actos que se convierten en rituales. La cita de la Academia Gastronómica de la provincia de Las Palmas ya es uno de ellos. Cada año, una noche para celebrar lo mejor del talento culinario y del arte de atender, servir y emocionar desde una mesa. Este 21 de noviembre, el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel acogerá la segunda edición de unos premios que reconocen no solo la excelencia, sino también la historia y la memoria.

A las 20.30 horas, en el salón Martín Fernández de la Torre, se entregarán los galardones a los mejores profesionales y restaurantes del año. Y, como broche, se rendirá homenaje a Jerónimo Saavedra Acevedo, nombrado académico de honor a título póstumo coincidiendo con el segundo aniversario de su fallecimiento.

Un palmarés reñido y con sabor local

La votación tuvo lugar en la icónica sala Summum del Hotel Bull Reina Isabel, presidida por Alfredo Montes, presidente de la Academia, y ante la presencia del notario y académico Javier Guerrero, encargado de supervisar el recuento. La organización corrió a cargo de Lourdes Hernández, directora de Eventos del hotel, en un ambiente cuidado al detalle, con vistas a la playa de Las Canteras y un menú a la altura de la ocasión.

La Bodega de la Avenida se alzó como mejor restaurante del año, en una votación muy disputada con La Aquarela. El premio a “Toda una vida” fue para Casa Martel, que se impuso por un solo punto frente al restaurante Samoa, finalista también en 2024.

El reconocimiento a mejor sumiller recayó en Mario Reyes, del restaurante Los Vinófilos, una candidatura que se impuso sobre la de Nikola Ivicic (La Aquarela) y Diego Tornell (Bevir by Lopesan). En cuanto al mejor jefe de sala, el premio fue para Rafael Hurtado, de Poemas by Hermanos Padrón, tras una segunda vuelta frente a José Luis Sanagustín (Majuga) y Tero Afonso (Ribera del Río Miño).

Un gánigo como símbolo de identidad

Los galardones que recibirán los premiados volverán a ser esculturas creadas por Antonio Rodríguez Sosa, artista con taller en La Montañeta, Arucas, quien repite como autor de los “gánigos” por segundo año consecutivo. Estas piezas de inspiración aborigen simbolizan la conexión entre gastronomía, identidad y cultura popular.

Desde la organización destacan que la edición de este año adquiere un valor especial: “Celebramos la excelencia, pero también rendimos tributo a un compañero y figura pública clave en nuestra historia como Jerónimo Saavedra. Este reconocimiento nos honra profundamente”, señalan desde la Academia.

Con esta gala, la Academia Gastronómica de la provincia de Las Palmas vuelve a dejar constancia de su compromiso con el sector, con su lenguaje y con su gente, reafirmando la gastronomía como expresión viva de la cultura insular.