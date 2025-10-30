Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Club Náutico garantiza su continuidad: la entidad y la Autoridad Portuaria formalizan la compraventa de su suelo

La entidad paga 7,2 millones de euros por una parcela de casi 10.000 metros cuadrados

Esther Medina Álvarez

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

El Real Club Náutico de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas formalizaron este jueves la compraventa de una parcela de 9.965 metros cuadrados que la entidad ocupaba gracias a una concesión administrativa por 7,2 millones de euros.

El presidente del club, Pity Sánchez, y la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, firmaron el contrato en un acto que contó con la presencia del delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, el viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Ciro Gutiérrez, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, además de miembros de la junta directiva del Náutico y el expresidente del Puerto, Luis Ibarra, entre otros.

Desde 2021

Con esta firma se pone punto y final a un procedimiento iniciado en 2021 que garantiza la continuidad del club junto a la playa de Las Alcaravaneras, puesto que los cambios legislativos impedían renovar la concesión del suelo una vez que venciera en 2028.

En concreto, esta operación afecta a una parcela de casi 10.000 metros cuadrados donde se ubican las canchas deportivas, la piscina, el solárium y parte del edificio principal. La única concesión del Puerto a la entidad que queda vigente ahora es la de la lámina de agua, que no puede desafectarse, y ante la proximidad de su final en 2027 ambas entidades están trabajando ya para poder renovarla hasta 2042.

(Habrá ampliación)

