El Club Náutico garantiza su continuidad: la entidad y la Autoridad Portuaria formalizan la compraventa de su suelo
La entidad paga 7,2 millones de euros por una parcela de casi 10.000 metros cuadrados
El Real Club Náutico de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas formalizaron este jueves la compraventa de una parcela de 9.965 metros cuadrados que la entidad ocupaba gracias a una concesión administrativa por 7,2 millones de euros.
El presidente del club, Pity Sánchez, y la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, firmaron el contrato en un acto que contó con la presencia del delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, el viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Ciro Gutiérrez, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, además de miembros de la junta directiva del Náutico y el expresidente del Puerto, Luis Ibarra, entre otros.
Desde 2021
Con esta firma se pone punto y final a un procedimiento iniciado en 2021 que garantiza la continuidad del club junto a la playa de Las Alcaravaneras, puesto que los cambios legislativos impedían renovar la concesión del suelo una vez que venciera en 2028.
En concreto, esta operación afecta a una parcela de casi 10.000 metros cuadrados donde se ubican las canchas deportivas, la piscina, el solárium y parte del edificio principal. La única concesión del Puerto a la entidad que queda vigente ahora es la de la lámina de agua, que no puede desafectarse, y ante la proximidad de su final en 2027 ambas entidades están trabajando ya para poder renovarla hasta 2042.
(Habrá ampliación)
