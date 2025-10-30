El Club Náutico garantiza su continuidad: la entidad y la Autoridad Portuaria formalizan la compraventa de su suelo

El Real Club Náutico de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas formalizaron este jueves la compraventa de una parcela de 9.965 metros cuadrados que la entidad ocupaba gracias a una concesión administrativa por 7,2 millones de euros.

El presidente del club, Pity Sánchez, y la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, firmaron el contrato en un acto que contó con la presencia del delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, el viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Ciro Gutiérrez, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, además de miembros de la junta directiva del Náutico y el expresidente del Puerto, Luis Ibarra, entre otros.

Desde 2021

Con esta firma se pone punto y final a un procedimiento iniciado en 2021 que garantiza la continuidad del club junto a la playa de Las Alcaravaneras, puesto que los cambios legislativos impedían renovar la concesión del suelo una vez que venciera en 2028.

Pity Sánchez y Beatriz Calzada durante la firma de la compraventa del suelo / La Provincia

En concreto, esta operación afecta a una parcela de casi 10.000 metros cuadrados donde se ubican las canchas deportivas, la piscina, el solárium y parte del edificio principal. La única concesión del Puerto a la entidad que queda vigente ahora es la de la lámina de agua, que no puede desafectarse, y ante la proximidad de su final en 2027 ambas entidades están trabajando ya para poder renovarla hasta 2042.

