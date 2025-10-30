Día de Todos los Santos: horarios y líneas de guaguas para llegar a los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria

Con motivo de la festividad de Todos los Santos el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un dispositivo especial de tráfico y señalización en todos los cementerios del municipio, incluyendo San Lázaro, Puerto, Las Palmas, Tenoya y Tafira, para garantizar un acceso seguro y ordenado a quienes acudan a visitar a sus seres queridos.

El Cementerio de San Lázaro, por la mayor afluencia de público, contará con medidas específicas que incluyen agentes de la Policía Local y Agentes de Movilidad permanentes, así como un diseño especial de los accesos y estacionamientos. Se instalarán carpas para la venta de flores y se delimitarán espacios para taxis, vehículos de personas con movilidad reducida, coches fúnebres, guaguas y servicios de emergencia, con el objetivo de facilitar la entrada y salida y evitar retenciones innecesarias.

Para los estacionamientos se habilitarán los anexos de la plaza de Los Olivos y del Estadio de Gran Canaria, con el fin de facilitar la rotación de vehículos y garantizar la movilidad en el entorno. Los agentes de movilidad y la Policía Local vigilarán los accesos y puntos estratégicos de la zona, incluyendo la rotonda de la avenida Pintor Felo Monzón, Hoya de la Gallina y los estacionamientos anexos, para que la circulación de vehículos y peatones se mantenga fluida y segura.

Asimismo, se tendrá especial atención al partido de baloncesto de la liga ACB entre el Dreamland Gran Canaria y Morabanc Andorra en el Gran Canaria Arena, el sábado 1 de noviembre a las 19:00 horas, por lo que el vial Matías Vega Guerra se cerrará unas horas antes del encuentro. Tras el partido, se controlará la salida de asistentes para garantizar la seguridad vial y agilizar el tráfico en la zona.

¿Cuáles son los horarios de los cementerios?

En cuanto a los horarios de los cementerios, San Lázaro abrirá los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de 07:00 a 19:00 horas; y el 2 de noviembre, de 07:30 a 17:30 horas. Mientras, los cementerios de Las Palmas, El Puerto y Tafira abrirán los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de 07:00 a 19:00 horas; y el 2 de noviembre, de 07:30 a 17:30 horas.

Respecto a las oficinas de atención al público también ampliarán su horario. En el cementerio de Las Palmas abrirán los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 07:00 a 17:00 horas. En el cementerio de San Lázaro, el horario será los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 07:00 a 19:00 horas; y el 2 de noviembre de 08:00 a 13:00 horas.

Además, en San Lázaro se habilitará un minibús adaptado de 15 plazas para facilitar los desplazamientos internos de los visitantes, operativo los días 30 y 2 de noviembre de 08:00 a 17:00 horas, y los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 07:00 a 19:00 horas.

Dispositivo de movilidad de Guaguas Municipales

El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía planificar sus visitas con antelación, utilizar los estacionamientos habilitados y respetar las indicaciones del personal de movilidad, de manera que las visitas a los cementerios durante la festividad transcurran de forma segura y ordenada.

Guaguas Municipales, en coordinación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, habilita un dispositivo de movilidad sostenible, este viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, al objeto de que la ciudadanía pueda trasladarse de una manera cómoda y rápida a los principales cementerios de la capital grancanaria. Este viernes 31, sábado 1 y domingo 2, como es habitual en esta celebración, las líneas 26 (Santa Catalina-Campus), 44 (Santa Catalina-Isla Perdida), 45 (Auditorio-Hoya Andrea) y la 91 (Teatro-Tamaraceite) prolongarán su recorrido hasta la parada especial ubicada cerca de la puerta principal del cementerio de San Lázaro, en la recta de los Olivos (esta parada será solamente para dejar viajeros). La parada de regreso se ubicará en el lado oeste de la Plaza del Cementerio.

Las líneas 26, 44 y 45 seguirán su trayecto oficial para prolongar su recorrido hasta la puerta principal del camposanto. Mientras, la Línea 91, una vez pasada la parada de la avenida Pintor Felo Monzón, extenderá su viaje hasta la puerta principal de San Lázaro en ambos sentidos.

El horario del dispositivo de transporte se mantendrá de 9:00 a 19:00 horas para el viernes 31 y sábado 1, y el domingo 2, entre las 09:00 y las 17:30 horas, coincidiendo con el horario de apertura de los cementerios.

El servicio de Guaguas Municipales contempla también los accesos al Cementerio de Las Palmas (Vegueta) con la Línea 12 (Puerto- Hoya de la Plata), cuya parada se encuentra en la calle Eufemiano Jurado, la Línea 9 (Hoya de la Plata-Hospital Dr. Negrín) y Línea 13 (Mercado de Vegueta-Tres Palmas), con parada en la Plaza de Santa Isabel.

El acceso en transporte público hasta el Cementerio de El Puerto mantendrá su conexión habitual con la Línea 9 (Hoya de la Plata- Hospital Dr. Negrín), Línea 21 (Puerto-Escaleritas-La Feria-Dr. Negrín-Santa Catalina), en la parada ubicada en la Avenida Escaleritas, 48; y la Línea 24 (Santa Catalina-Dr. Negrín-La Feria-Escaleritas-Puerto) en la calle Federico García Lorca, 17.

Mercadillos de flores y horarios de misa

Durante estos días, la empresa gestora de los camposantos habilitará los tradicionales puestos de venta de flores en los cuatro cementerios municipales. En este sentido, el área de Desarrollo Local ha autorizado la instalación de cuatro mercadillos, uno en cada camposanto, que reunirán un total de 24 puestos. En el Cementerio de San Lázaro habrá 15 puestos y un food truck —que repite por segundo año consecutivo—, y en el de Las Palmas se instalarán cuatro. Ambos funcionarán desde este martes 28 hasta el domingo 2 de noviembre. En los cementerios de Tafira (dos puestos) y Puerto (tres puestos), la actividad se desarrollará del jueves 30 al domingo 2. El horario de los mercadillos será de 7:00 a 19:00 horas.

Por otra parte, en el cementerio de Las Palmas se ofrecerá un trío de cuerda los días 31 de octubre y 1 de noviembre, en horario de 10:00 a 13:00 horas, como acompañamiento musical a las visitas.

Las misas se celebrarán en los cuatro cementerios municipales durante los próximos días. En el cementerio de San Lázaro tendrán lugar el 31 de octubre, a las 17:00 horas; el 1 de noviembre, a las 08:00, 10:00, 12:00 y 17:00 horas; y el 2 de noviembre, a las 08:00, 12:00 y 16:00 horas. En el cementerio de Las Palmas se oficiará el 1 de noviembre, a las 11:00 horas; en el del Puerto, ese mismo día a las 10:00 horas; y en el de Tafira, también el 1 de noviembre, a las 17:00 horas.

Además, el Ejército de Tierra celebrará su tradicional Acto Homenaje a los Caídos por España el día 2 de noviembre, a las 11:30 horas en el cementerio de Las Palmas y a las 12:00 horas en el de San Lázaro.

Dispositivo especial de limpieza

El Servicio Municipal de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria también ha activado un dispositivo especial de limpieza en los cementerios municipales, que se desarrollará desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2025.

Para garantizar el correcto mantenimiento de los espacios y facilitar la visita de la ciudadanía, se instalarán un total de 45 contenedores en todos los recintos y se estima la aplicación de 480.000 litros de agua durante las labores de limpieza.

El dispositivo contará con 56 personas, entre mandos, operativos de limpieza, conductores de camiones y personal de baldeo, que emplearán 22 vehículos y maquinaria específica, incluyendo fregadora, camiones brigadas, baldeadores y barredoras.

Estas actuaciones permitirán mantener en óptimas condiciones los camposantos de la ciudad durante estos días de mayor afluencia, asegurando espacios limpios y accesibles para quienes acudan a rendir homenaje a sus seres queridos.