Las Palmas de Gran Canaria pone en marcha un contrato de emergencia contra la basura en las calles

Las Palmas de Gran Canaria pone en marcha un contrato de emergencia para abordar la situación de la limpieza en la ciudad. La acumulación de basura en torno a los contenedores y la suciedad en las calles, común en muchos barrios de la capital grancanaria ha llevado al Ayuntamiento a recurrir a esta fórmula mientras se completa la tramitación de los nuevos contratos, según ha anunciado este jueves la alcaldesa, Carolina Darias.

El Ayuntamiento basa su decisión en un informe de Salud Pública, según ha explicado Darias a los medios de comunicación en una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno en la que se ha dado luz verde a esta fórmula. En los últimos años, otras ciudades españolas como A Coruña o Madrid también han recurrido -o han considerado recurrir- a figuras como los decretos de emergencia o la declaración de emergencia sanitaria para intervenir en sus servicios de limpieza ante huelgas del personal o acumulaciones extraordinarias de basura en las calles.

Nuevos trabajadores y vehículos

La formulación de un contrato de emergencia permitirá a la ciudad incorporar nuevos trabajadores y vehículos para la recogida de basura mientras continúa la tramitación administrativa del nuevo contrato, que ha tardado más de lo esperado. El consistorio aprobó el pasado septiembre la ampliación de las anualidades de cinco a ocho años con un presupuesto base de 156,9 millones.

El nuevo contrato de emergencia, que se activará de manera inmediata una vez se firme la próxima semana, permitirá reforzar la higiene urbana en todo el municipio, abarcando la totalidad del ámbito territorial de la ciudad, según explicó Darias tras la Junta de Gobierno. La medida tiene carácter transitorio, y se mantendrá hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos de limpieza y recogida de residuos, actualmente en proceso de tramitación.

Indisponibilidad de hasta el 50%

Durante el anuncio, la alcaldesa estuvo acompañada por el concejal de Presidencia, Hacienda y Modernización, Francisco Hernández Spínola, y el concejal de Limpieza, Héctor Alemán. Darias subrayó que la contratación de este servicio extraordinario permitirá “organizar los medios materiales, mecánicos y personales necesarios para garantizar los servicios esenciales de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria”. La indisponibilidad de personal entre bajas, vacaciones y permisos llega en estos momentos al 40% en el caso de recogida de residuos y en el 50% en el de limpieza viaria.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pone en marcha un contrato de emergencia / LP/DLP

Por su parte, Hernández Spínola destacó que el Ayuntamiento “tiene la obligación de garantizar en todo momento la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, especialmente aquellos que inciden directamente en la salud y el bienestar de la ciudadanía”. Añadió que “la situación actual del servicio de Limpieza presentaba un desequilibrio que hacía imprescindible actuar con la máxima urgencia”.

FCC Medioambiente asume el contrato de emergencia

El contrato ha sido adjudicado a FCC Medioambiente, empresa que ya era la adjudicataria de la gestión indirecta, que ahora asumirá las labores de refuerzo de limpieza de manera temporal hasta la adjudicación definitiva del nuevo servicio. Según explicó el edil, “este procedimiento excepcional nos permite responder con eficacia y responsabilidad ante una situación que no admite demora, garantizando que todos los barrios y distritos mantengan unos estándares adecuados de limpieza y salubridad”.

El Ayuntamiento insiste en que el objetivo de esta medida no es sustituir los contratos actualmente en situación de nulidad, sino dar una respuesta transitoria y necesaria mientras se completan los procesos administrativos en curso. “Nuestra prioridad es proteger la salud pública, preservar el entorno urbano y asegurar que los servicios municipales continúen prestándose con calidad y eficiencia, sin que la ciudadanía se vea afectada por problemas ajenos a su voluntad”, concluyó Hernández Spínola.