Ni Madrid ni Valencia: una de las hamburgueserías más premiadas está en Las Palmas de Gran Canaria

Las hamburguesas son unas de las comidas más populares. Parte de su éxito se debe a que se adaptan a todos los gustos gracias a sus múltiples combinaciones, tipos de carne y puntos de cocción.

Las hamburguesas gourmet están viviendo uno de sus mejores momentos, y entre los locales que más destacan se encuentra La Quícara, en Las Palmas de Gran Canaria.

La creadora de contenido @taniapyetku no ha dudado en visitar el establecimiento y juzgar por si misma la calidad de la comida, especialmente su hamburguesa de pollo crujiente, una de las señas de identidad del local.

Burguers premiadas

La Quícara se ha consolidado como una de las hamburgueserias más premiadas de Canarias, obteniendo reconocimientos en tres ediciones consecutivas de concursos regionales. Lo que empezó en una foodtruck se ha transformado en un referente gastronómico con su propio local, llamado El Gallinero.

Su hamburguesa Sueño Americano (11 €) fue elegida la mejor de Canarias en 2022 gracias a su irresistible combinación de pollo crujiente impregnado en salsa BBQ casera, cheddar fundido, bacon crujiente, ensalada de col con salsa de yogur, cilantro y lima, acompañada de un esponjoso pan brioche.

En 2023, el premio se lo llevó La Costillina (13 €)con su propuesta que fusiona doble carne de ternera smash, costilla de cochino canario cocinada a baja temperatura, queso Gouda y cheddar, pepinillos, torreznillos y salsa chiplote, rindiendo homenaje al sabor local.

Y en 2024, su hamburguesa Augusta (14 €) alcanzó el segundo puesto regional con una receta con 180 gr de carne de ternera angus, queso Idiazábal con boletus, mermelada casera de tomate y tierra de bacon.

Una carta con opciones para todos

Además de sus hamburguesas estrellas, La Quícara ofrece una carta con una variedad de entrantes perfectos para acompañar a los principales. Los nachos caseros (11 €), y sus últimas novedades la empanadilla (3 € la unidad) y los rollitos con salsa oriental (10,50 €) son algunos de los mejores acompañantes.

Para quienes quieran finalizar con un toque dulce, su tarta del día (4 €) y las french toast (5 €) son dos buenas opciones para los amantes de lo dulce.

El local dispone de opciones vegetarianas y sin gluten, además de una burguer infantil para los más pequeños y una hamburguesa del mes que renueva su propuesta creativa constantemente.

Ubicación

La Quícara se encuentra en la calle Luis Antúnez, 25, Las Palmas de Gran Canaria. Abre los jueves de 19:00 a 23:00 y de viernes a domingo amplía su horario de 12:00 a 16:00 y 19:00 a 23:00. Lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

Gracias a su mezcla de creatividad, ingredientes locales y elaboración, este restaurante se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes de las hamburguesas gourmet.