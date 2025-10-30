Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Lotería Nacional cae en Las Palmas de Gran Canaria

Consulta los diferentes premios, número a número

E. S. G.

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Suma y sigue. La diosa fortuna sigue su tórrido romance con Canarias y deja un primer y segundo premio en el sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este jueves, 30 de octubre, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Concretamente ha sido en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife y en La Victoria de Acentejo.

El primer premio, que ha correspondido al 60.966, se ha vendido en la administración ubicada en la calle Bravo Murillo, 7, esquina con Viera y Clavijo, 54, en Las Palmas de Gran Canaria. Con un premio valorado en 300.000 euros al número, también se vendió en Almería, Barcelona y Ayamonte -Huelva-.

Mientras que el segundo premio correspondió al 50.532 y está valorado en 60.000 euros al número. En territorio insular se vendió en La Victoria de Acentejo -en la carretera general, 39, y en Santa Cruz de Tenerife -en la calle Heliodoro Rodríguez López, 2-. Fue un premio muy repartido y se vendió en Castrillón -Asturias-; Manresa y Premiá de Mar -Barcelona-; Armilla -Granada-; Solsona -Lleida-; Salamanca y en las localidades sevillanas de Osasuna y Utrera.

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

  • Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.
  • Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.
  • Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.
  • Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).

