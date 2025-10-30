La Media Maratón del Puerto refuerza su seguridad con un nuevo aliado médico

La Fundación Puertos de Las Palmas ha confirmado que el Hospital Perpetuo Socorro será el servicio médico oficial de la próxima edición de la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas, que se celebrará el 25 de enero de 2026.

Gracias a este acuerdo, la carrera contará con un equipo sanitario altamente especializado que garantizará la seguridad y el bienestar de los corredores durante toda la jornada. Con esta colaboración, Hospitales Perpetuo Socorro refuerza su compromiso con la promoción del deporte, la salud y los hábitos de vida saludables, en línea con los valores que impulsa la Fundación.

La Media Maratón se ha consolidado como una de las citas deportivas más destacadas del calendario regional. En esta nueva edición, el Puerto de Las Palmas volverá a abrir sus puertas para ofrecer un recorrido único junto al mar, en un entorno habitualmente reservado a la actividad portuaria.

El Hospital Perpetuo Socorro será el Servicio Médico Oficial de la carrera de enero de 2026 / LP/DLP

Además, como novedad principal, la edición de 2026 incluirá el Campeonato de Canarias de Media Maratón, una oportunidad para que los atletas se midan con los mejores corredores del archipiélago y opten al título regional.

Con la participación de Hospitales Perpetuo Socorro como aliado sanitario, la prueba da un paso más en su apuesta por la excelencia organizativa, el cuidado de los participantes y la consolidación del evento como punto de encuentro entre el puerto y la ciudad. Las inscripciones siguen abiertas a través de la página web oficial.