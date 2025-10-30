Ratas muertas, basura fermentada y rebosos constantes: las imágenes del riesgo sanitario en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado llevar a cabo una contratación de emergencia para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, según ha anunciado este jueves la alcaldesa, Carolina Darias. Los informes técnicos y jurídicos que sirven como base para la puesta en marcha exponen una situación alarmante de acumulación de basura y desbordamiento de contenedores, que ha generado un grave riesgo para la salud pública debido a la contaminación, la proliferación de plagas y las enfermedades que estas pueden transmitir.

Causas de la crisis operativa

Esta crisis operativa se atribuye a un incremento abrupto de la indisponibilidad laboral, la antigüedad de la flota de vehículos y la insuficiencia de las plantillas para cubrir las necesidades de la ciudad. La documentación también incluye un anexo de numerosas reclamaciones ciudadanas que corroboran el deterioro del servicio y la propuesta de acuerdo para contratar a la empresa FCC Medio Ambiente, S.A. de forma inmediata para mitigar el peligro, además de una abundante documentación gráfica con recortes de prensa y fotografías de contenedores colapsados por la acumulación de basura en su interior.

Riesgo sanitario y proliferación de plagas

La documentación en la que se basa el Ayuntamiento habla de un grave peligro o riesgo sanitario como consecuencia de la acumulación de residuos sólidos urbanos y las deficiencias en el servicio de limpieza viaria. El principal es la transmisión de enfermedades por vectores que encuentran en la basura su hábitat ideal.

Las ratas, por ejemplo, pueden transmitir la peste bubónica, el tifus murino o la leptospirosis; las moscas y cucarachas, fiebre tifoidea, salmonelosis, cólera, disentería o giardiasis; y los mosquitos, malaria, fiebre amarilla y dengue.

Prestación deficiente y colapso técnico

La principal causa de este riesgo es la prestación deficiente e insuficiente de los servicios ordinarios de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria, exacerbada por el incremento del absentismo laboral y el colapso técnico del parque móvil municipal. Existe una acumulación de residuos fermentables, situación que reviste especial importancia por las temperaturas cálidas de la ciudad.

Además, la demora en el vaciado de contenedores (en algunos barrios, solo una vez por semana) genera reboses e impresionantes desbordamientos de residuos, convirtiendo los espacios ocupados por los contenedores en auténticos vertederos.

Evidencias de riesgo ambiental y social

Los informes recuerdan que existen riesgos sanitarios y ambientales derivados de la descomposición bioquímica de los residuos. Mencionan, en concreto, que la acumulación de residuos, particularmente la fracción orgánica, es una fuente de vectores y plagas portadoras de numerosas enfermedades, y recuerdan que la acumulación de basura disminuye considerablemente la eficacia de las técnicas de saneamiento como la desinsectación y desratización.

Los equipos de limpieza también han constatado la presencia de roedores y cucarachas en los espacios desbordados y las denuncias recibidas por el Servicio municipal de control de plagas se han incrementado por los avistamientos de estas especies hasta generar alarma social, según recoge la documentación que ha elaborado el consistorio.

Impacto ambiental y en la salud laboral

Además, la gestión inadecuada de los residuos puede generar problemas de salud debido a la contaminación del aire, el suelo y el agua, y su descomposición y fermentación acaban generando malos olores que comprometen la higiene y la salubridad.

El riesgo de seguridad y salud se extiende también a los trabajadores, y el personal sufre un importante desgaste físico y psicológico, con una cifra alarmante de bajas por agotamiento y desmotivación.