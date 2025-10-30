El Servicio Municipal de Limpieza será reconvertido en una empresa pública por «obsoleto»

«El Servicio Municipal de Limpieza tiene una forma organizativa que ya es absolutamente obsoleta», resaltó el concejal de Presidencia, Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, durante su intervención de este jueves tras la Junta de Gobierno en la que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó recurrir a un contrato de emergencia para solventar la acumulación de basura y suciedad en las calles. Así, el edil anunció que el servicio contará con una nueva forma de organización y que este será reconvertido en una empresa pública.

Spínola aseguró que el servicio cuenta con una figura administrativa "más propia de los años 50 del siglo pasado". La reconversión en una empresa pública, apuntó, permitirá tener "un servicio más eficiente, más ágil en la planificación". Además, el edil señaló que esta acción va en línea con lo que han hecho "la inmensa mayoría de los grandes ayuntamientos de España".

De esta manera, ciudades como Sevilla, Málaga o Gijón gestionan la limpieza de la ciudad a través de empresas públicas municipales. En Canarias lo hacen municipios como Granadilla de Abona o Güimar, ambos en Tenerife.

Rigidez del sistema

El Servicio Municipal de Limpieza de la capital grancanaria es un órgano especial de administración creado en 1985 -este año han celebrado su 40 aniversario-. El pasado mes de marzo el Ayuntamiento aprobó en sesión plenaria estudiar la reformulación del mismo, con la vista puesta ya en la creación de una entidad pública empresarial local o una sociedad de mercantil local.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, indicó en la misma rueda de prensa tras la Junta de Gobierno que "pronto" presentará las conclusiones del estudio, que se ha decantado por la creación de una empresa municipal con el objetivo de hacer "más eficiente" el servicio.

Tanto los concejales como la alcaldesa, Carolina Darias, recalcaron este jueves que la actual fórmula de órgano desconcentrado supone un problema "por la rigidez del sistema". La entidad mercantil, en cambio, les permitiría cubrir bajas del personal o hacer contrataciones "con mayor agilidad".