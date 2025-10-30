Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Servicio Municipal de Limpieza será reconvertido en una empresa pública por «obsoleto»

El concejal de Presidencia indica que la reformulación del servicio permitirá hacerlo más ágil como han hecho en otras ciudades españolas

Barrenderos en la capital grancanaria

Barrenderos en la capital grancanaria / LP/DLP

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

«El Servicio Municipal de Limpieza tiene una forma organizativa que ya es absolutamente obsoleta», resaltó el concejal de Presidencia, Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, durante su intervención de este jueves tras la Junta de Gobierno en la que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó recurrir a un contrato de emergencia para solventar la acumulación de basura y suciedad en las calles. Así, el edil anunció que el servicio contará con una nueva forma de organización y que este será reconvertido en una empresa pública.

Spínola aseguró que el servicio cuenta con una figura administrativa "más propia de los años 50 del siglo pasado". La reconversión en una empresa pública, apuntó, permitirá tener "un servicio más eficiente, más ágil en la planificación". Además, el edil señaló que esta acción va en línea con lo que han hecho "la inmensa mayoría de los grandes ayuntamientos de España".

De esta manera, ciudades como Sevilla, Málaga o Gijón gestionan la limpieza de la ciudad a través de empresas públicas municipales. En Canarias lo hacen municipios como Granadilla de Abona o Güimar, ambos en Tenerife.

Rigidez del sistema

El Servicio Municipal de Limpieza de la capital grancanaria es un órgano especial de administración creado en 1985 -este año han celebrado su 40 aniversario-. El pasado mes de marzo el Ayuntamiento aprobó en sesión plenaria estudiar la reformulación del mismo, con la vista puesta ya en la creación de una entidad pública empresarial local o una sociedad de mercantil local.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, indicó en la misma rueda de prensa tras la Junta de Gobierno que "pronto" presentará las conclusiones del estudio, que se ha decantado por la creación de una empresa municipal con el objetivo de hacer "más eficiente" el servicio.

Noticias relacionadas y más

Tanto los concejales como la alcaldesa, Carolina Darias, recalcaron este jueves que la actual fórmula de órgano desconcentrado supone un problema "por la rigidez del sistema". La entidad mercantil, en cambio, les permitiría cubrir bajas del personal o hacer contrataciones "con mayor agilidad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  5. Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
  6. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  7. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa

El Servicio Municipal de Limpieza será reconvertido en una empresa pública por «obsoleto»

El Servicio Municipal de Limpieza será reconvertido en una empresa pública por «obsoleto»

Un canario en Jamaica relata el paso del huracán Melissa: "Han volado los techos, nunca he visto un viento así"

Un canario en Jamaica relata el paso del huracán Melissa: "Han volado los techos, nunca he visto un viento así"

"Siempre los llevas en el alma": historias de las visitas al cementerio de San Lázaro

"Siempre los llevas en el alma": historias de las visitas al cementerio de San Lázaro

Día de Todos los Santos: horarios y líneas de guaguas para llegar a los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria

Día de Todos los Santos: horarios y líneas de guaguas para llegar a los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria

Ratas muertas, basura fermentada y rebosos constantes: las imágenes del riesgo sanitario en Las Palmas de Gran Canaria

Ratas muertas, basura fermentada y rebosos constantes: las imágenes del riesgo sanitario en Las Palmas de Gran Canaria

Suciedad acumulada, contratos vencidos y un servicio deteriorado: las claves del contrato de emergencia de Las Palmas de Gran Canaria

Suciedad acumulada, contratos vencidos y un servicio deteriorado: las claves del contrato de emergencia de Las Palmas de Gran Canaria

El Club Náutico garantiza su continuidad: la entidad y la Autoridad Portuaria formalizan la compraventa de su suelo

El Club Náutico garantiza su continuidad: la entidad y la Autoridad Portuaria formalizan la compraventa de su suelo

The Hitch abre sus puertas: buena música, cócteles y picoteo en el centro de Las Palmas de Gran Canaria

The Hitch abre sus puertas: buena música, cócteles y picoteo en el centro de Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents